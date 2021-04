Netflix publie la bande-annonce de la saison 2 de ‘Who Killed Sara?

La bande-annonce du Deuxième Saison de la série à succès Netflix, «Qui a tué Sara?.

La bande-annonce de la deuxième saison de l’émission suggère que le personnage de Sara Guzman ce n’est peut-être pas ce que pensaient les téléspectateurs. Dans la série mexicaine créée par José Ignacio Valenzuela, un homme est envoyé en prison après avoir été accusé d’avoir assassiné sa sœur.







La première saison du thriller a été créée en mars et est rapidement devenue un succès sur la plate-forme de streaming. La deuxième saison de ‘Who Killed Sara?’ Il a déjà été enregistré avant la première du premier, nous pourrons donc voir le deuxième opus très bientôt.

Maintenant, la bande-annonce de la deuxième saison de l’émission soulève plus de questions que de réponses. Surtout la vidéo laisse entendre que Sara a peut-être pris plus de secrets de son passé liés aux circonstances de sa mort.

Le synopsis officiel de la deuxième saison de ‘Who Killed Sara?’ révèle:

« Alex Guzman Il doit affronter son pire cauchemar: la vraie personnalité de sa sœur Sara, qu’il ne connaissait manifestement pas si bien. En même temps, un corps mystérieux enterré dans sa propre cour devient une horloge à retardement qui peut le renvoyer en prison à tout moment. «

« Il n’aura d’autre choix que de devenir enquêteur et de mettre toutes les pièces qui dépeignent la triste et terrible histoire réelle de Sara et de sa relation avec la famille Lazcano. »

En ce moment, la deuxième saison de ‘Who Killed Sara?’ La première du film est prévue le 19 mai.