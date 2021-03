Netflix publie la bande-annonce de la deuxième saison de Lupin

Le coronavirus a causé de nombreux problèmes à Netflix en termes de premières ou de continuation de séries. Cependant, une fois 2021 arrivé, la plate-forme de streaming a réussi à relever la tête et a balayé l’inclusion de Lupin à votre catalogue.

Avec seulement cinq épisodes, Lupin Elle est devenue la première série française la plus regardée aux États-Unis et, à son tour, s’est glissée parmi celles choisies par différents pays d’Amérique latine. À tel point que beaucoup de fans en redemandaient et, par conséquent, George Kay, co-créateur de la fiction, a annoncé que «c’était le premier chapitre d’une plus grande série».

Lupin est sur le point de revenir sur Netflix. Photo: (IMDB)



Mais, malgré la confirmation de Kay, Netflix manquait toujours, ce qui était il y a quelques semaines à peine, quand ils ont clairement indiqué que la deuxième partie de Lupin arriverait l’été prochain. La date de sortie exacte est encore inconnue, mais on suppose qu’il n’a besoin que d’une place dans le catalogue puisque ses épisodes auraient été tournés en même temps que la première saison est sortie.

De plus, il a également été confirmé que tous les protagonistes de la série sont revenus faire partie de Lupin pour cette prochaine édition. Ainsi, Omar Sy aura à nouveau le rôle principal à son épaule, tandis que le casting est composé de: Vincent Londez (Capitaine Romain), Ludivine Sagnier (Claire), Clotilde Hesme (Juliette Pellegrini), Nicole García (Anne Pellegrini), Hervé Pierre (Hubert Pellegrini), Fargass Assandé (Babakar Diop) et Etan Simon (Raoul).

L’intrigue de la deuxième saison:

D’après ce que montre la bande-annonce officielle partagée par Netflix, le kidnapping de Raoul obligera Assane Diop à repenser ses priorités: venger son père ou sauver son fils? Mais, à ce revers s’ajoute le fait qu’un policier l’identifie comme l’auteur matériel des braquages ​​de la saison précédente et tout peut changer.







Même ainsi, la chance est également susceptible d’être du côté de Lupin et l’enlèvement de son fils et le meurtre de son père sont liés, ce qui signifierait moins de travail pour lui. De plus, un allié inattendu pour Assane Diop est ajouté.