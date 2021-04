Netflix publie de nouvelles docu-séries sur le vrai crime sur le tueur en série de Son Of Sam

Netflix publie une nouvelle série de documentaires sur le vrai crime sur le tueur en série « Son of Sam », qui débarque sur le service de streaming le mois prochain. Regardez la bande-annonce ci-dessous:

« Son of Sam » était le surnom autoproclamé du tueur en série David Berkowitz, qui sert actuellement six peines d’emprisonnement à perpétuité consécutives après avoir tué plusieurs personnes 1976 fusillade a New York.

Après avoir échappé à la plus grande chasse à l’homme de l’histoire de New York, Berkowitz a finalement été placé en garde à vue par la police en août 1977 et incarcéré depuis son arrestation.

Ce n’est qu’au milieu des années 1990 qu’il a affirmé avoir été membre d’une secte satanique, qui était à l’origine des nombreux meurtres.

Crédit: PA

Dans le Fils de Sam: une descente Dans Ténèbres, le cinéaste Joshua Zeman explore si Berkowitz a agi seul ou non pour orchestrer la frénésie de meurtres, comme l’affirme le journaliste et auteur Maury Terry, il y a une «toile de ténèbres» plus profonde derrière ses crimes.

Un synopsis se lit comme suit: « La chasse au fils de Sam‘ a captivé le monde à la fin des années 1970, mais l’histoire de l’un des meurtriers en série les plus notoires d’Amérique est presque oubliée – jusqu’à présent.

« Alors que l’arrestation et la condamnation de David Berkowitz ont mis fin au cauchemar de nombreux New-Yorkais, pour le journaliste et Mal ultime auteur Maury Terry, le vrai mystère ne faisait que commencer.

Crédit: Netflix

« Terry, convaincu que Berkowitz n’avait pas agi seul, passerait des décennies à essayer de prouver que la toile de ténèbres derrière les meurtres était plus profonde que quiconque ne l’imaginait.

«Sa poursuite de cette vérité insaisissable lui coûterait finalement tout.

« Cinéaste Joshua Zeman (Cropsey, Murder Mountain) s’appuie sur des images d’actualités d’archives, des conversations avec les personnes les plus proches de l’enquête, ainsi que sur les propres mots et dossiers de Terry pour raconter un récit édifiant d’un homme qui est descendu dans un terrier de lapin et n’en est jamais sorti.

«Mais est-ce que Maury Terry chassait juste des fantômes – ou les vrais Sons of Sam sont-ils toujours là-bas…?«

Fans de thriller de crime psychologique Mindhunter sera aussi reconnaître Le nom de Berkowitz de la saison deux, où l’acteur Oliver Cooper a donné un portrait effrayant du tueur.