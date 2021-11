Netflix proposera un univers cinématographique Power Rangers

Entertainment One, filiale multimédia de la société Hasbro, a de grands projets pour l’expansion imminente de la franchise « Power Rangers », qui est à l’antenne depuis près de 30 ans, générant un total de 28 saisons, préparant l’arrivée d’un nouveau franchise en streaming.

Après l’échec critique et commercial du reboot du film sorti en 2017, le réalisateur Jonathan Entwistle, créateur de « The End of the F *** ing World » et « I Am Not Okay with This », sera chargé de réaliser un nouveau adaptation au format long métrage de ces puissants guerriers inspirés de la série japonaise « Super Sentai », qui arrivera en exclusivité Netflix.

Un nouveau rapport de Deadline a révélé que ce nouveau film sera le point de départ pour « Power Rangers » d’avoir son propre univers narratif composé de plusieurs films et séries télévisées. « Depuis le lancement des Power Rangers avec Jonathan, nous avons présenté une approche mondiale », a déclaré Michael Lombardo, président de la branche télévision mondiale chez eOne.

« Ce n’est pas qu’une émission, ce sont des émissions suivies de films, des émissions pour enfants. Nous avons trouvé un excellent partenaire d’écriture pour lui et ils sont en liberté. Touchons du bois, Netflix est excité, nous le sommes, nous espérons avoir des nouvelles bientôt », a commenté Lombardo.

L’histoire de cette franchise à la télévision américaine (qui s’est ensuite étendue au reste du monde) a commencé en 1993 avec « Mighty Morphyn Power Rangers » produit par Saban Entertainment, présentant l’histoire de cinq adolescents qui ont été choisis par une force cosmique appelée Zordon pour protégez la ville d’Angel Grove de la méchante sorcière de l’espace Rita Repulsa.

Après avoir présenté une continuité au cours de ses premières saisons, bien que changeant toujours leurs costumes, leurs capacités et leurs Zords (le mecha géant qu’ils combattent à la fin de chaque épisode), les histoires ont commencé à présenter toutes sortes de décors et différentes distributions de personnages, arrivant même pour placer son récit dans le futur.

Entwistle a précédemment noté que son travail multiplateforme avec le redémarrage de « Power Rangers » sera « une opportunité incroyable de présenter la franchise aux nouvelles générations » ainsi qu’aux fans existants, anticipant que son film présentera un style similaire au sien précédent. travailler à la télévision.