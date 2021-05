Netflix propose Anya Taylor-Joy et Lali Espósito pour La Casa de Papel

Le braquage d’argent Il a surpris ses millions de fans ce lundi avec une nouvelle bande-annonce et l’annonce de ses dates de première, puisque la dernière saison sera divisée en deux parties. Les fans ont réagi à la nouveauté, se concentrant sur l’absence de Nairobi, mais ils verront toujours l’émission dès son arrivée sur le service de streaming. Netflix.

Dans la nouvelle annonce aussi a révélé leur synopsis: « Le gang est enfermé à la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures, ils ont réussi à sauver Lisbonne mais vivent l’un de leurs pires moments après avoir perdu l’un des leurs. Le professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, pas a un plan pour s’échapper. Quand il semble que rien ne peut empirer, un nouvel ennemi arrivera, beaucoup plus puissant que n’importe lequel des précédents: l’armée. La fin du plus grand vol de l’histoire est proche et ce qui a commencé comme un vol, maintenant il se transformera en guerre « .

Au milieu de l’excitation pour la bonne nouvelle du jour, le compte officiel de la plate-forme en Argentine a décidé de jouer avec ses abonnés comment le programme de télévision serait dans sa version nationale et qui en seraient les acteurs: « Maintenant que nous savons quand La Casa de Papel revient … j’ouvre le fil de la façon dont je fantasme à quoi devrait ressembler le casting s’il était argentin », publié. Regardez qui ils seraient!

En plus de ces grands interprètes qui font partie du streaming, chacun avec leur contenu respectif, ils ont également proposé de Anya Taylor-Joy de Lady’s Gambit dans le rôle de Stockholm déjà Lali Esposito de Red Sky ni plus ni moins comme Tokyo. Ce casting de fortune est complété par Chino Darín (Fleuve), Maite Lanata (Allison Parker), Eleonora Wexler (Alicia Sierra) et … Regarde qui ce serait Palerme.

Bien sûr, nous parlons d’un jeu du compte Netflix Argentine, comme cela s’est produit auparavant quand ils ont comparé Andrea Rincon, de MasterChef, avec Millie Bobby Brownpar Stranger Things. Jusqu’à maintenant la seule version en dehors de l’Espagne confirmée est celle qui sera fabriquée en Corée du Sud et nous connaissons déjà les acteurs qui feront partie de ce remake.