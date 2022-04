Netflix, Prime Video et plus : les sorties les plus marquantes de cette semaine

Comme chaque semaine, le plateformes de streaming incorporeront des premières à leurs catalogues pour les goûts de tous les utilisateurs. C’est celui de 18 au 24 avrilles services d’abonnement publieront des émissions spéciales de style documentaire sur le Jour de la Terre, réorganiseront des classiques comme Tu ferais mieux d’appeler Saul ou ils ajouteront des réservoirs comme Principe Oui Venin. Consultez la liste complète ci-dessous ce qui arrive sur Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+, StarzPlay et Acorn TV pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix de la semaine

– Tu ferais mieux d’appeler Saul (Saison 6, Partie 1) | Série

Date de sortie: 19 avril

Parcelle: Cette série primée aux Emmy revient pour sa sixième saison. Quoi qu’il arrive ensuite, cela ne se passera pas comme vous le pensez.

– Poupée russe (Saison 2) | Série

Date de sortie: 20 avril

Parcelle: Après avoir enduré encore et encore la nuit la plus orageuse de leur vie, Nadia et Alan se lancent dans une autre aventure existentielle surprenante.

– Laissez-vous aller | Film

Date de sortie: 22 avril

Parcelle: L’été avant l’université, l’universitaire Auden rencontre le mystérieux Eli, qui l’aide à vivre une vie d’adolescente insouciante.

+ Premières dans Prime Video de la semaine

– Jeu criminel | Film

Date de sortie: 22 avril

Parcelle: Il raconte l’histoire d’un escroc rusé qui se cache dans un poste de police d’une petite ville pour échapper à un tueur en série. Cependant, le tueur à gages le trouve, et au milieu de leur bataille, un flic recrue se retrouve pris entre les deux.

-Respecter | Film

Date de sortie: 24 avril (en Espagne)

Parcelle: C’est l’étonnante histoire vraie d’Aretha Franklin, une icône de la musique, à la recherche de sa propre voix, depuis son enfance en tant que chanteuse dans l’église de son père jusqu’à sa renommée internationale.

+ Premières sur HBO Max de la semaine

– L’hôtesse de l’air (Saison 2) | Série

Date de sortie: le 21 avril

Parcelle: Cassie Bowden vit sa meilleure vie sobre à Los Angeles tout en travaillant comme agent de la CIA pendant son temps libre. Mais lorsqu’une mission à l’étranger l’amène à être témoin par inadvertance d’un meurtre, elle se retrouve empêtrée dans une autre intrigue internationale.

– Principe | Film

Date de sortie: 23 avril

Parcelle: Armé d’un seul mot, Tenet, et luttant pour la survie du monde, le protagoniste voyage à travers le monde sombre de l’espionnage international dans une mission qui ira au-delà du temps réel.

– Venom : Qu’il y ait Carnage | Film

Date de sortie: 23 avril

Parcelle: Eddie Brock tente de relancer sa carrière en interviewant le tueur en série Cletus Kasady, qui devient l’hôte du symbiote Carnage et s’évade de prison après une exécution bâclée.

+ Premières dans Star+ de la semaine

– Mort sur le Nil | Film

Date de sortie: 20 avril

Parcelle: Basé sur le roman d’Agatha Christie de 1937, les vacances du détective belge Hercule Poirot à bord d’un bateau à vapeur glamour en Égypte se transforment en une chasse terrifiante pour un meurtrier, tandis que la lune de miel idyllique d’un couple parfait devient plus sombre et tragiquement interrompue. Situé dans un paysage épique de vastes vues sur le désert et les majestueuses pyramides de Gizeh, ce conte de passion et de jalousie débridées met en scène un groupe cosmopolite de voyageurs impeccablement vêtus, et suffisamment de rebondissements inattendus pour laisser le public déstabilisé et déconcerté jusqu’au dénouement choquant. .

– Nouvel Amsterdam (Saison 4) | Série

Date de sortie: 20 avril

Parcelle: Max Goodwin et son équipe exceptionnelle de médecins et d’infirmières envisagent l’avenir avec plus d’optimisme après une année mouvementée de sacrifices et de difficultés qui les ont poussés à bout. Max suit enfin son cœur et reconnaît ses sentiments pour le Dr Helen Sharpe, avec qui il entame une nouvelle relation, tout en poursuivant sa mission idéaliste de guérir un système de santé publique malade. Mais avec l’arrivée du Dr Veronica Fuentes à l’hôpital, Max, Helen et le reste du personnel font face à un nouvel obstacle, car les nouvelles implémentations de Veronica menacent de détruire leurs rêves.

+ Premières sur Disney+ de la semaine

– Ours polaire | Film

Date de sortie: 22 avril

Parcelle: Il raconte l’histoire d’une mère ours qui utilise ses propres souvenirs d’enfance pour surmonter les adversités du monde de plus en plus difficile des ours polaires d’aujourd’hui. Polar Bear, dans sa version originale en anglais, est raconté par Catherine Keener, deux fois nominée aux Oscars ; la direction d’Alastair Fothergill et Jeff Wilson; et la production de Fothergill, Wilson et Roy Conli.

– Ma grande petite ferme : le retour | série documentaire

Date de sortie: 22 avril

Parcelle: Il est basé sur le film documentaire primé de 2018 qui raconte l’histoire de John et Molly Chester, qui ont quitté leur vie urbaine à Los Angeles pour vivre dans une ferme improductive et cultiver des aliments, en harmonie avec la nature, dans le comté de Ventura. La série suit le parcours inlassable de dix ans de ces agriculteurs, au cours desquels ils ont transformé l’endroit en une ferme productive magique et un écosystème riche en biodiversité plein de défis et de célébrations de la vie, documentant l’ensemble du processus.

+ Premières dans StarzPlay de la semaine

– Au gaz | Série

Date de sortie: 24 avril

Parcelle: C’est une version moderne du scandale du Watergate qui se concentre sur les histoires inédites et les personnages oubliés du scandale, des sous-fifres maladroits et opportunistes de Nixon aux fanatiques dérangés qui ont aidé à commettre ses crimes et aux lanceurs d’alerte tragiques qui ont finalement fait tomber toute l’entreprise pourrie. L’histoire se concentrera sur Martha Mitchell, interprétée par Julia Roberts. Une grande personnalité et une femme qui ne reste jamais silencieuse.

– Une simple faveur | Film

Date de sortie: 24 avril

Parcelle: Une petite faveur se concentre sur Stephanie Smothers (Anna Kendrick), une mère vlogger qui cherche à découvrir la vérité derrière la disparition soudaine de sa meilleure amie Emily Nelson (Blake Lively) de la petite ville dans laquelle ils vivent.

+ Premières télévisées Acorn de la semaine

– Toutes les créatures grandes et petites (Saison 2) | Série

Date de sortie: le 21 avril

Parcelle: Dans cette série, nous suivons le récent diplômé vétérinaire James (Nicholas Ralph), qui devient l’assistant de l’excentrique Dr Farnon (Samuel West), James devra apprendre les difficultés de traiter les animaux et les propriétaires. Dans la deuxième saison, notre jeune vétérinaire est de plus en plus obligé de faire un choix : doit-il rester fidèle à sa famille ou suivre son cœur ?

– Agatha Raisin (Saison 4, nouveaux épisodes) | Série

Date de sortie: le 21 avril

Parcelle: Ashley Jensen (Ugly Betty) est de retour en tant que détective à la mode Agatha Raisin dans cette série policière comique basée sur les romans de MC Beaton. Dans la saison quatre, Agatha est engagée pour protéger une femme de ses fantômes de Christmases Past; En outre, Agatha devient l’une des principales suspectes du meurtre d’un invité dans un hôtel en bord de mer, enquête sur une mort inhabituelle lors d’un festival de confitures et tente d’effacer le nom de James (Jamie Glover) dans une affaire d’homicide très personnelle.

