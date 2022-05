Netflix, Prime Video et plus : les premières exceptionnelles de la semaine en streaming

L’arrivée d’un nouveau mois est toujours pleine de premières dans le plateformes de streaming. Et cette fois ne fera pas exception : dès le 30 mai au 5 juinles services d’abonnement incluront des nouveautés dans leur catalogue comme la troisième saison de Les garçons Soit Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore. Jetez un œil à ce qui vient ensuite. Netflix, Prime Video, HBO Max, StarzPlay et Acorn TV pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Borgen : Royaume, pouvoir et gloire | Série

Date de sortie: 2 juin

Terrain: La carrière de la ministre Birgitte Nyborg est menacée lorsqu’un conflit pétrolier menace de dégénérer en crise internationale.

– Le sol est en lave (Saison 2) | Série

Date de sortie: 3 juin

Terrain: Les obstacles ont changé, mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter : le sol est toujours rouge et brûlant. Nouveauté cette saison : un volcan très glissant !

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– Les Garçons (Saison 3) | Série

Date de sortie: 3 juin

Terrain: The Boys est une version amusante et irrévérencieuse de ce qui se passe lorsque des super-héros, aussi populaires que des célébrités, aussi influents que des politiciens et aussi vénérés que des dieux, abusent de leurs super pouvoirs au lieu de les utiliser pour le bien.

– Clifford, le gros chien rouge | Film

Date de sortie: 3 juin

Terrain: Quand Emily Elizabeth (Darby Camp), une lycéenne, rencontre un sauveteur d’animaux magique (John Cleese) qui lui donne un petit chiot rouge, elle n’aurait jamais imaginé qu’à son réveil, elle trouverait un chien géant de dix pieds en elle. maison petit appartement à New York. Pendant que sa mère célibataire (Sienna Guillory) est en voyage d’affaires, Emily et son drôle mais impulsif oncle Casey (Jack Whitehall) se lancent dans une aventure qui vous fera trébucher sur votre chaise pendant que nos héros croquent dans la Grosse Pomme. Pomme.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore | Film

Date de sortie: 30 mai

Terrain: Le professeur Albus Dumbledore (Jude Law) sait que le puissant sorcier noir Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) est passé à l’action pour conquérir le monde sorcier. Incapable de l’arrêter seul, il demande au magizoologiste Newt Scamander (Eddie Redmayne) de diriger un groupe intrépide de sorciers, de sorcières et d’un courageux boulanger moldu dans une quête dangereuse, rencontrant à la fois des animaux familiers et nouveaux et affrontant la légion toujours croissante de Grindelwald. sympathisants. Mais avec tant d’enjeux, combien de temps Dumbledore pourra-t-il rester en dehors de ça ?

+ Premières sur StarzPlay cette semaine

– Blanche-Neige et le chasseur | Film

Date de sortie: 1 juin

Terrain: Dans l’épopée d’action-aventure Blanche-Neige et le chasseur, Kristen Stewart incarne la seule femme du pays plus belle que la méchante reine, qui veut la détruire.

– P-Valley (Saison 2) | Série

Date de sortie: 3 juin

Terrain: Lorsque l’obscurité descend sur Chucalissa, tout le monde doit se battre bec et ongles pour survivre. Tandis que certains s’élancent vers de nouveaux sommets dangereux, d’autres s’accrochent et tiennent bon coûte que coûte. De retour au Pynk, Autumn et l’oncle Clifford se battent pour le trône alors qu’une affaire sanglante secoue les vestiaires. Pendant ce temps, alors que le sort du casino est en jeu, la machine politique locale se met en branle. En ces temps sans précédent, la mort et le danger guettent à chaque coin de rue.

+ Premières sur Acorn TV cette semaine

– Vrai (Saison 11) | Série

Date de sortie: 30 juin

Terrain: L’inspecteur-détective Vera Stanhope (Brenda Blethyn, Secrets & Lies) revient, apportant sa perspicacité non conventionnelle, son intrépidité et son vif instinct pour résoudre des affaires. Que ce soit sur la piste d’un tueur en centre-ville ou sur les traces d’une victime malchanceuse dans un parc national. Vera ira chercher la vérité, pour résoudre avec son équipe, six affaires de meurtre compliquées qui impliquent des trahisons familiales, des obsessions toxiques et des secrets enfouis depuis longtemps.

– Endeavour (Saison 8) | Série

Date de sortie: 2 juin

Terrain: Endeavour La saison 8 commence en février 1971, avec le détective Endeavour Morse (Shaun Evans, Vigil) portant toujours le poids des événements de l’année écoulée sur son dos. Cependant, il n’y a pas de temps à perdre au Département des enquêtes criminelles, malgré le fait qu’il est découragé et peut-être avec un goût plus grand pour le whisky qu’il ne le devrait. Lorsqu’une affaire de meurtre à l’Oxford College émerge avec de nombreuses similitudes avec d’autres crimes commis par la brigade de l’IRA et avec des connotations politiques, Endeavour se retrouve au cœur de l’action.

