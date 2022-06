Netflix, Prime Video et plus : les premières exceptionnelles de la semaine en streaming

Le mois de juin est sur le point de se terminer, mais avant que cela n’arrive, le plateformes de streaming parier avec de nouveaux contenus pour leurs catalogues. En ce sens, de 20 au 26 de ce mois des productions telles que Money Heist: Corée, Rise Soit Le refuge sur les meilleurs services d’abonnement. Jetez un œil à ce qui vient ensuite. Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+, StarzPlay et Acorn TV pour ne rien rater.

+ Sorties Netflix cette semaine

– L’Académie des Parapluies (Saison 3) | Série

Date de sortie: 22 juin

Terrain: La série nominée aux Emmy sur une famille dysfonctionnelle de super-héros revient pour une nouvelle saison pleine de surprises.

– La maison du papier : Corée | Série

Date de sortie: 24 juin

Terrain: Des voleurs s’emparent de la monnaie nouvellement frappée d’une Corée unifiée. Avec des otages pris au piège, la police doit les arrêter, ainsi que leur cerveau.

– L’homme de Toronto | Film

Date de sortie: 24 juin

Synopsis : Un cas d’identité erronée oblige un entrepreneur maladroit à faire équipe avec un tueur, connu sous le nom de Toronto Man, pour rester en vie.

+ Sorties Prime Video cette semaine

– 7ème & Union | Film

Date de sortie: 23 juin

Terrain: Raymundo (joué par Omar Chaparro) est un ancien lutteur mexicain qui forme un lien étrange avec un homme insatisfait dont la vie et la relation avec sa fille s’effondrent. Les deux hommes unissent leurs forces pour gagner un combat qui pourrait sauver Raymundo, sa femme et leur fils.

– Chloé | Série

Date de sortie: 24 juin

Terrain: Chloé est un thriller psychologique britannique en six épisodes. Il met en vedette le personnage de Becky, une vingtaine obsédée par les médias sociaux qui travaille à temps partiel tout en vivant avec sa mère, qui souffre de démence. Becky devient particulièrement obsédée par une personnalité Instagram : Chloé. Un jour, Chloé meurt subitement et Becky se rend compte qu’elle a eu deux appels manqués d’elle quelques minutes avant de mourir, comment sait-elle qui elle était ? Becky décide de prendre une nouvelle identité pour le découvrir.

– Pain et Cirque (Nouveau Spécial) | Série

Date de sortie: 24 juin

Terrain: Pan y Circo se rend à Madrid pour tenter de trouver une réponse à une question qui met l’Amérique latine et l’Espagne mal à l’aise : pourquoi la conquête est utilisée comme symbole de gloire par certains et comme grief en suspens par d’autres. Ce troisième spécial de la deuxième saison rassemble et utilise différentes voix hispano-américaines pour parler du sujet, poursuivant avec le même format que les deux premiers épisodes, déjà disponibles sur Prime Video.

+ HBO Max premières cette semaine

– Tuca & Bertie (Saison 2) | Série

Date de sortie: 24 juin

Terrain: Un toucan très insouciant et une grive très anxieuse sont de bons amis qui s’entraident à travers les hauts et les bas de la vie.

– Scoob ! | Film

Date de sortie: 25 juin

Terrain: Révèle comment Scooby et Shaggy, amis de longue date, se sont rencontrés pour la première fois et comment ils ont fait équipe avec les jeunes détectives Fred, Velma et Daphné pour former le célèbre Mystery Inc. Maintenant, avec des centaines de cas résolus et des aventures partagées, Scooby et le gang font face à leur mystère le plus grand et le plus difficile. jamais: un complot pour libérer le chien fantôme Cerberus sur le monde. Alors qu’ils se précipitent pour arrêter cette « perrocalypse » mondiale, le gang découvre que Scooby a un héritage secret et un destin épique plus grand que quiconque ne l’imaginait.

+ Premières Star+ cette semaine

– Histoire du crime américain : mise en accusation | Série

Date de sortie: 22 juin

Terrain: Il s’agit de la troisième saison de la franchise primée « American Crime Story » qui se concentre sur des événements épiques de l’histoire américaine. Composé de dix épisodes d’une heure, cet épisode examine la crise nationale qui a conduit au premier procès en destitution d’un président des États-Unis depuis plus d’un siècle, à travers les yeux des femmes qui ont joué dans les événements : Monica Lewinsky, Linda Tripp et Paula Jones. Les trois sont devenus le centre de l’attention du public à une époque de rancoeur partisane corrosive, de politique sexuelle erratique et d’un paysage médiatique en mutation.

– Femme célibataire ivre | Série

Date de sortie: 22 juin

Synopsis : Un effondrement public oblige Samantha Fink, une vingtaine d’années avec un problème d’alcool, à rentrer chez elle chez sa mère autoritaire, Carol. Entourée de tous les déclencheurs qui l’ont fait boire, Sam essaie de s’améliorer et de découvrir la meilleure version d’elle-même.

– Moi bébé, moi princesse | Film

Date de sortie: 24 juin

Terrain: C’est l’histoire de Gabriela, mère de jumeaux. L’une d’elles, Luana, à qui l’on a attribué le sexe masculin à la naissance, s’identifie très tôt comme une fille. Avant de pouvoir l’exprimer librement, il traverse une phase d’angoisse profonde. Après cela, l’interrelation avec sa famille, l’école, le système de santé et l’ensemble de la société, oscille entre incompréhension et compréhension, entre rejet et acceptation, et génère chez Gabriela une foule d’états émotionnels, qu’elle va tenter de résoudre. .

+ Sorties Disney+ cette semaine

– monter | Film

Date de sortie: 24 juin

Terrain: Après avoir émigré du Nigéria vers la Grèce, Charles et Vera Antetokounmpo (Dayo Okeniyi et Yetide Badaki, respectivement) ont lutté pour survivre et subvenir aux besoins de leurs cinq enfants, vivant sous la menace quotidienne de l’expulsion. Avec leur fils aîné vivant toujours au Nigeria avec des parents, le couple cherchait désespérément à obtenir la nationalité grecque, mais a été miné par un système qui a créé des obstacles à chaque tournant. Lorsqu’ils ne vendaient pas de marchandises aux touristes dans les rues d’Athènes avec le reste de la famille, les frères Giannis (Uche Agada) et Thanasis (Ral Agada) jouaient au basket avec une équipe de jeunes locale. Nouveaux venus dans le sport, ils ont découvert leurs grandes capacités sur le terrain de basket et ont travaillé dur pour devenir des athlètes de classe mondiale, avec leur frère, Kostas (Jaden Osimuwa). Avec l’aide d’un manager, Giannis est entré dans le repêchage de la NBA 2013 avec une perspective lointaine qui allait changer non seulement sa vie mais celle de toute sa famille. Giannis et Thanasis ont aidé les Milwaukee Bucks à remporter leur première bague de championnat en 50 ans, tandis que Kostas a joué pour les Lakers de Los Angeles.

– Trevor : La comédie musicale | Film

Date de sortie: 24 juin

Terrain: Il tourne autour d’un charmant garçon de 13 ans et de son voyage turbulent de découverte de soi. Après un incident embarrassant à l’école, Trevor doit trouver le courage de tracer sa propre voie. La comédie musicale est basée sur le court métrage Trevor, oscarisé en 1995, qui a inspiré la création de l’organisation à but non lucratif The Trevor Project, la plus grande agence mondiale de santé mentale et de prévention du suicide pour les jeunes LGBTQ+ (lesbiennes). , Gays, Bisexuals, Transgender, Queer et le reste des identités et des orientations incluses dans le collectif).

+ Premières de StarzPlay cette semaine

– Le Refuge | Série

Date de sortie: 23 juin

Terrain: À El Refugio, une famille vit les heures les plus étranges de sa vie lorsque des phénomènes inhabituels commencent à se produire, causés par une force de la nature totalement inconnue. Mais tout se passe à travers leurs écrans. Lorsqu’ils sortent, rien ne semble se passer, à part ce que le printemps dans la campagne mexicaine apporte à un groupe d’humains. Les parents doivent protéger leurs enfants d’un ennemi invisible dont ils ignorent même l’existence. Qu’est-ce que le réel ? Qu’est-il arrivé au monde qu’ils connaissaient ? Ce ranch est-il un refuge ? Est-ce le dernier refuge de l’humanité ?

+ Acorn TV premières cette semaine

– Caché (Saison 3) | Série

Date de sortie: 23 juin

Terrain: Les détectives Cadi John et Owen Vaughan reviennent cette saison pour enquêter sur le cas d’un fermier local dont le corps a été retrouvé dans une rivière du nord du Pays de Galles. Les détectives doivent découvrir si le fait d’être dans un mariage sans amour est une raison suffisante pour commettre un crime. .

– Garder la foi (Saison 2) | Série

Date de sortie: 23 juin

Terrain: Dix-huit mois après sa vie d’avocate, épouse et mère a pris une tournure malheureuse et inattendue suite à la disparition inexpliquée de son mari, Faith Howells, interprétée par Eve Myles, se retrouve impliquée dans une nouvelle affaire. En cela, il devra défendre Madlen Vaughan (Aimee-Ffion Edwards), une femme accusée d’avoir assassiné son mari de sang-froid.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂