Netflix, Prime Video et plus : les premières exceptionnelles de la semaine en streaming

La mi-2022 nous permet de faire le point sur les meilleures séries et films sortis de janvier à juin. Cependant, le plateformes de streaming Ils n’ont pas de répit et continuent de proposer des sorties exclusives dans leur catalogue. Du 13 au 19 juinil y aura de grosses productions comme La tête d’araignée, l’été où je suis tombé amoureux Oui le père de la mariée. Jetez un œil à ce qui vient ensuite. Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+ StarzPlay et Acorn TV pour ne rien rater.

+ Sorties Netflix cette semaine

– La colère de Dieu | Film

Date de sortie: 15 juin

Terrain: La colère de Dieu suit l’histoire de Luciana (Macarena Achaga), qui est plongée dans un cercle de morts mystérieuses de ses proches, qui devient de plus en plus petit autour d’elle. Un écrivain énigmatique (Diego Peretti), son ancien patron, plane sur la scène avec un voile d’horreur et un air de culpabilité. Le combat obsessionnel pour sauver la vie de son seul parent vivant, sa jeune sœur Valentina. Un carrefour entre la raison et la mort. Une course contre la montre pour faire éclater sa vérité, et un dernier pacte de sang pour mettre fin à la vengeance.

– La tête de l’araignée | Film

Date de sortie: 15 juin

Terrain: Dans un futur proche, deux détenus luttent avec leur passé dans un établissement qui expérimente des drogues altérant les émotions. Avec Chris Hemsworth.

– Centaure | Film

Date de sortie: 15 juin

Terrain: Pour rembourser la dette de la mère de son fils envers un cartel, un motocycliste devient un mulet et risque son avenir de pilote et même sa propre vie.

+ Sorties Prime Video cette semaine

– Los Tigres del Norte : Histoires à raconter | Film documentaire

Date de sortie: 17 juin

Terrain: Los Tigres del Norte: Stories to Tell est un documentaire qui offre aux fans un regard intime et inédit sur l’un des groupes les plus emblématiques et les plus populaires de la scène musicale mexicaine régionale : Los Tigres del Norte. Le film racontera de ses humbles débuts à l’ascension et au succès du groupe après être devenu l’un des groupes les plus importants du pays.

– L’été où je suis tombé amoureux | Film

Date de sortie: 17 juin

Terrain: Basée sur un livre du même nom, cette série tourne autour d’un triangle amoureux entre une jeune femme et deux frères, la relation en constante évolution entre les mères et leurs enfants et le pouvoir durable d’une forte amitié féminine. C’est une histoire de fin d’adolescence, de premier amour, de premier chagrin et de la magie d’un été parfait.

– Inés de mon âme | Série

Date de sortie: 17 juin

Terrain: La série exclusive Prime Video raconte l’histoire d’Inés, la première femme espagnole à arriver au Chili, et son travail acharné pour aider à construire la nation de ce pays. L’histoire de cette série suit des personnes et des événements réels; Il est basé sur le roman homonyme de l’écrivaine chilienne Isabel Allende.

+ HBO Max premières cette semaine

– Le père de la mariée | Film

Date de sortie: 16 juin

Terrain: Un père fait face au mariage imminent de sa fille à travers le prisme de multiples relations au sein d’un vaste et tentaculaire clan cubano-américain.

– La femme du voyageur temporel (Final) | Série

Date de sortie: 19 juin

Terrain: La série suit la relation magique entre Clare et Henry. Les deux sont follement amoureux, mais il a l’étrange pouvoir de voyager dans le temps, ce qui n’est pas toujours une bonne chose. Ainsi, les téléspectateurs se retrouveront avec deux dilemmes en tant que protagonistes : l’amour et le temps.

+ Premières Star+ cette semaine

– Amour, Victor (Saison 3) | Série

Date de sortie: 15 juin

Terrain: Dans cette saison, Victor commence un voyage de découverte de soi, non seulement en décidant avec qui il veut être, mais avec qui il veut être. Avec des plans en tête pour la fin de leurs études secondaires, Victor et ses amis font face à de nouveaux problèmes qu’ils doivent résoudre pour prendre les meilleures décisions pour leur avenir.

– Coup de cœur | Film

Date de sortie: 17 juin

Terrain: Lorsqu’une jeune artiste en herbe est forcée de rejoindre l’équipe d’athlétisme de son lycée, elle en profite pour poursuivre la fille pour laquelle elle a le béguin depuis longtemps. Mais bientôt, il tombe amoureux d’un coéquipier de manière inattendue et découvre à quoi ressemble le véritable amour.

+ Sorties Disney+ cette semaine

– C’était toujours moi | Série

Date de sortie: 15 juin

Terrain: Suivez les aventures de Lupe (Karol Sevilla), une jeune Mexicaine dont la vie prend un tournant inattendu lorsqu’elle apprend la mort de son père, El Faraón (Christian Tappan) – la plus grande star de la musique colombienne – et décide de quitter son Mexique natal pour se rendre à Carthagène et assister aux funérailles. Rapidement, il se rend compte que rien n’est ce qu’il paraît et décide de s’inscrire à un concours musical pour se rapprocher de l’entourage de son père et enquêter sur sa mort suspecte. Avec Noah (Pipe Bueno), un jeune ancien assistant de son père, Lupe se lance dans une mission pleine de danger, de romance et de beaucoup de musique pour résoudre ce mystère au cœur des Caraïbes colombiennes.

– Redémarrage familial | Série

Date de sortie: 15 juin

Terrain: Family Reboot concerne les familles dont les membres ont une vie personnelle si mouvementée qu’ils n’ont plus de contact les uns avec les autres. Dans chaque épisode, une famille laisse derrière elle son emploi du temps chargé, ses gadgets et ses distractions pour se lancer dans un road trip d’une semaine dirigé par le guide de l’émission pour renouer et reconstruire les liens familiaux.

+ Premières de StarzPlay cette semaine

-Robin des Bois | Film

Date de sortie: 15 juin

Terrain: Robin de Loxley, un croisé endurci au combat, et son commandant maure organisent une révolte audacieuse contre la couronne anglaise corrompue dans un film d’action-aventure électrisant rempli de vaillantes prouesses au combat.

+ Acorn TV premières cette semaine

– Shetland (Saison 6) | Série

Date de sortie: 16 juin

Terrain: Dans les îles isolées des Shetland en Écosse, l’inspecteur Jimmy Perez (Douglas Henshall) et son équipe enquêtent sur les crimes les plus atroces de sa communauté. Lauréat des BAFTA Scotland Awards du meilleur acteur et du meilleur drame télévisé, ce mystère acclamé est basé sur les romans d’Ann Cleeves (auteur de Vera).

