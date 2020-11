Netflix prévoit d’élargir le top 10 des films et séries les plus populaires au top 50

Présenté depuis le début de cette année Netflix la Top 10 des films et séries les plus populairesles plus utilisés par les clients du service de streaming. Malheureusement, le fournisseur de VoD ne révèle aucun chiffre d’accès spécifique, mais le nouveau service semble pousser l’intérêt des clients pour les séries et les films proposés – en particulier les productions originales qu’ils ont eux-mêmes produites.

Maintenant, Netflix veut étendre davantage la nouvelle fonctionnalité – sur Top 50 des films et séries les plus recherchés. Les premiers tests sont déjà en cours, confirme un rapport de S&P Global Market Intelligence Tech, dont le journaliste Saqib Shah via Twitter des captures d’écran correspondantes de l’offre Netflix de Grande-Bretagne sont présentées.

NFLX spox: «Comme nous l’avons vu avec le Top 10, les membres aiment savoir ce qui est populaire lorsqu’ils choisissent ce qu’ils veulent regarder. Nous testons s’il sera utile d’afficher une liste étendue de titres populaires dans le monde entier. Comme pour tous nos tests, nous ne roulerons que [it] si les membres le trouvent utile. « – Saqib Shah (@eightiethmnt) 25 novembre 2020

Netflix teste d’autres fonctionnalités: lecture aléatoire et programmation TV linéaire

Avec cela, le service de streaming veut des clients en plus de la fonctionnalité Lecture aléatoire donnez d’autres opportunités d’élargir vos décisions pour aller plus loin avec des recommandations. Après tout, la gamme de films et de séries ne cesse de s’élargir chaque mois et comprend désormais plusieurs centaines de productions.

Reste à savoir s’il restera réellement dans le top 50 après la phase de test. Aucun moment n’a encore été donné quand le Top 50 sera également disponible sur Netflix allemand.

Tout récemment, Netflix en a même un offre linéaire a annoncé pour les très indécis qu’il correspond à celui des chaînes de télévision normales et qu’il faudrait proposer au téléspectateur un programme fixe. Le nouveau service est en cours de test Netflix Direct actuellement en France. Il reste à voir si le service sera populaire auprès des clients et fera bientôt partie de l’offre en Allemagne.

