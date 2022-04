Netflix prévoit déjà une quatrième saison de The Witcher

Même avec la sortie lointaine de la saison 3 de »Le sorceleur », les scénaristes et producteurs de la série de Netflix Ils préparent déjà tout pour une quatrième saison. Lors d’un entretien, Stephen Surjikqui a réalisé les deux premiers épisodes de la deuxième saison de « The Witcher », a confirmé qu’il ferait de même pour le troisième.

Au-delà de cela, il a confirmé que l’équipe de production travaille déjà sur une quatrième saison, bien qu’il ne soit pas sûr que ces plans l’incluent. « Les scénaristes et les producteurs ont planifié la saison 4 », a déclaré Surjik. « Je ne sais pas si je fais partie de ce programme de cartographie, mais au moins ils m’ont dit qu’ils le cartographiaient. »

Basé sur la série de romans du même nom écrite par Andrzej Sapkowskiqui a fait son entrée dans la culture populaire après avoir été adaptée en saga de jeux vidéo, l’émission Netflix » Thw Wicher » met en vedette Henry Cavill et Freya Allan dans les rôles principaux de Geralt de Riv et Ciri, respectivement. Les premiers chapitres de la série ont été créés le 20 décembre 2019, étant un succès total sur la plateforme, applaudissant le bon récit et la performance de Cavill.

En septembre 2021, deux mois avant la sortie de la saison 2, Netflix renouvelait officiellement « The Witcher » pour la saison 3, confirmant que le tournage avait commencé en avril dernier. Alors que le géant du streaming n’a pas encore officiellement donné son feu vert à une quatrième saison, l’équipe de l’émission est assez confiante qu’elle sera officiellement commandée.

Au-delà de la série principale, Netflix a sorti un film d’animation dérivé, » The Witcher : Nightmare of the Wolf », le 13 août 2021. Pendant ce temps, une série préquelle en direct, » The Witcher: Blood Origin » , sera diffusé sur Netflix cette année.

Le synopsis officiel de la troisième saison se lit comme suit :

Alors que les monarques, les sorciers et les bêtes du continent rivalisent pour la capturer, Geralt pousse Ciri de Cintra à se cacher. Chargée de l’entraînement magique de Ciri, Yennefer les conduit à la forteresse protégée d’Aretuza, où elle espère en découvrir plus sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille. Au lieu de cela, ils découvrent qu’ils ont atterri sur un champ de bataille de corruption politique, de magie noire et de trahison.

Netflix n’a pas encore confirmé la date de diffusion de la troisième saison de »The Witcher ».