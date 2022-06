Netflix présentera en première une émission de téléréalité de The Squid Game: comment participer, où s’inscrire et en quoi elle consiste

Netflix

Le jeu du calmar est l’une des séries les plus regardées et les plus réussies sur Netflix, alors maintenant un nouvel univers se dessine autour d’elle : une émission de téléréalité. Connaître tous les détails si vous souhaitez participer.

©NetflixLe jeu Squid aura une émission de téléréalité.

L’année dernière Netflix a provoqué une grande fureur et émoi dans le monde entier avec la première de Le jeu du calmar. La série, arrivée sur la plateforme avec une seule saison de neuf épisodes, mêle suspense, drame, meurtres, émotion et adrénaline, ce qui a beaucoup captivé les téléspectateurs. En fait, la preuve en est qu’elle est devenue la fiction la plus regardée de l’histoire de la plateforme, dépassant largement Bridgerton.

Tel est ainsi Netflix n’a pas hésité à miser sur Le jeu du calmardonc la bande reviendra bientôt avec une deuxième saison. Mais, comme si cela ne suffisait pas, l’univers de cette histoire s’élargit et il y aura désormais une véritable émission de téléréalité sur la série pour laquelle le géant du streaming recherche déjà des participants. Bien sûr, tout d’abord, il faut préciser qu’ils n’iront pas jusqu’à l’extrême de la mort, mais qu’il y aura un gagnant et 455 perdants puisque l’intention est d’avoir 456 concurrents.

« Ce seront 456 vrais joueurs qui entreront dans le jeu à la recherche d’une récompense de 4,56 millions de dollars qui pourrait changer leur vie. Alors qu’ils s’affrontent à travers une série de jeux inspirés de la série originale, ainsi que de nouveaux ajouts surprenants, leurs stratégies, leurs alliances et leur caractère seront mis à l’épreuve au fur et à mesure que les concurrents seront éliminés autour d’eux. Les enjeux sont élevés, mais dans ce jeu, le pire sort est de rentrer chez lui les mains vides.», indique le communiqué officiel.

Et, pour ceux qui ont l’intention de faire partie de ce défi, Jeu de calamar : le défi, le nom de cette émission de téléréalité, a déjà ouvert son casting. Connaissez tous les détails sur la façon dont vous devez vous inscrire, car l’opportunité est ouverte à n’importe quel spectateur dans le monde.

+ Comment participer à l’émission de télé-réalité Netflix The Squid Game :

Les exigences sont très simples. Tout d’abord, vous devez entrer dans la page squidgamecasting.com en choisissant le lieu à partir duquel l’application sera effectuée. À ce premier point, il y a trois options : les États-Unis, l’Angleterre et d’autres parties du monde. Après cette première étape et l’acceptation des termes et conditions, les questions viennent. Les candidats doivent confirmer qu’ils ont au moins 21 ans et qu’ils auront au moins quatre semaines disponibles en 2023 pour le tournage.

Vient ensuite l’étape principale. Envoyez une vidéo de présentation expliquant pourquoi ils veulent faire partie de l’émission de téléréalité, une stratégie possible pour relever les défis et comment les bénéfices seraient utilisés. Bien sûr, ce n’est pas une condition stricte qu’il y ait une dette à payer, ainsi que dans la série, mais plutôt un intérêt à participer et à l’histoire de la bande. Bien que les exigences ne s’arrêtent pas là. A cela il faut ajouter une photo de face et de corps entier quelle que soit la condition physique du participant. Et, ainsi, c’est ainsi que l’on ouvre déjà la possibilité de faire partie du jeu.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂