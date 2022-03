Netflix présentera en avant-première sa comédie de science-fiction The Last Bus

La prochaine série britannique à être diffusée sur Netflix, »Le dernier des bus », devrait arriver sur la plateforme en avril de cette année. Cette nouvelle série a pour personnages principaux un groupe de jeunes étudiants qui sont obligés de se battre pour survivre à une apocalypse robotique qui menace de détruire l’humanité.

Avec 10 épisodes pour sa première saison, la série s’inspirera des éléments de la populaire série Netflix « Stranger Things » et de la comédie de science-fiction « Alien Attack » de 2011, avec un ajout des films « Transformers » avec les robots géants. auxquels les protagonistes devront faire face.

Cette avancée nous montre à quel point il semble que le groupe d’enfants survivants soit le seul survivant dans ce monde apocalyptique, qui devra les conduire à restaurer la société et le contrôle du monde.

»The Last Bus » a été créé et écrit par Paul Néafcy, qui a été découvert par la société de production Wildseed après avoir publié des vidéos humoristiques sur sa chaîne YouTube depuis sa chambre. Neafcy a également travaillé avec Wildseed sur » PrankMe », une série de thrillers sur un blogueur impertinent.

Lorsque la série a été annoncée en août 2020, les co-fondateurs de Miles Bullough et Jesse astucieusement Ils ont publié la déclaration dans laquelle ils ont révélé quels étaient les sujets que » The Last Bus » toucherait et explorerait :

« Bien qu’au plus haut niveau, ‘The Last Bus’ soit un jeu de science-fiction divertissant sans vergogne, à un autre niveau, c’est une puissante fable écologique sur la façon dont la jeune génération devrait être habilitée à prendre des décisions très différentes de la jeune génération qui l’a précédé. lorsqu’il s’agit des deux grands défis de notre époque : l’effondrement de l’environnement et l’intelligence artificielle extrêmement sophistiquée. »

Cette nouvelle histoire de Netflix arrivera sur la plateforme de streaming 1 avril.