Netflix présente une nouvelle bande-annonce pour « Midnight Mass »

Avec des productions telles que « Gerald’s Game », « The Haunting of Hill House » ou « The Haunting of Bly Manor », les dirigeants de Netflix ont trouvé un allié précieux en Mike Flanagan, l’un des cinéastes d’horreur les plus en vue aujourd’hui, lui accordant la liberté de création nécessaire pour créer une nouvelle mini-série.

Avec « Midnight Mass », Flanagan semble entrer dans le royaume de l’extrémisme religieux, anticipant la possibilité de présenter l’une de ses œuvres les plus troublantes et terrifiantes à ce jour. Après la révélation d’un teaser prometteur, Netflix a finalement dévoilé une bande-annonce complète, qui offre un plus grand aperçu de l’histoire à raconter.

Au rythme de « Somewhere Only We Know » du groupe britannique Keane, on se prépare pour une histoire se déroulant dans la petite communauté de Crockett Island, où chaque habitant est habitué aux mêmes vieux visages. Mais le retour d’un de ses habitants après une saison dans la ville et l’arrivée d’un nouveau prêtre ne sera que le début d’une série d’événements terrifiants qui diviseront les habitants de ce lieu.

Comme dans « The Haunting of Hill House », Mike Flanagan a écrit et réalisé chacun des sept épisodes de « Midnight Mass », en tant que producteur exécutif aux côtés de Trevor Macy, un contributeur régulier à son travail de cinéaste.

“Midnight Mass” es estelarizada por Zach Gilford y Hamish Linklater, contando con la participación de Kate Siegel, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Annarah Cymone, Annabeth Gish, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Henry Thomas , entre autres. La série se prépare à arriver au catalogue Netflix le 24 novembre.