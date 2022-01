Netflix présente un nouveau k-drama qui surpassera de loin Love Alarm

Netflix

Alarme d’amour C’était l’un des k-dramas les plus marquants de ces derniers temps, mais peu à peu les fans l’oublient. Et maintenant, une nouvelle série arrive qui a tout pour la surpasser définitivement.

©NetflixLes protagonistes de Love Alarm

Ces dernières années, Netflix a misé sur le contenu asiatique et, sans aucun doute, il a fait mieux que jamais. Au-delà des animes célèbres qu’elle a inclus dans son catalogue, elle possède également des productions emblématiques telles que Alarme d’amour. Créée en 2019 avec une saison de huit épisodes, la série, mettant en vedette Song Kang, Kim So-hyun et Jung Ga-ram, a capturé des milliers de fans à travers le monde.

Pour cette raison, en mars de l’année dernière, la deuxième saison de Alarme d’amour C’était une autre des grandes fureur de la plate-forme. Cependant, la fin définitive du strip, donnée dans cette édition, n’a pas convaincu les vrais adeptes du triangle amoureux entre Sun-oh, Kim JoJo et Hye-yeong. C’est parce que l’histoire a pris une tournure complètement inattendue qu’aucun des fans ne voulait apparemment.

A tel point qu’après la colère de la dernière partie de Alarme d’amour, Netflix a décidé de se donner une seconde chance et de miser à nouveau sur les contenus coréens. Il s’agit d’une nouvelle série intitulée vingt cinq, vingt et un. Prévu pour la première le 12 février, ce nouveau drame K mettra en vedette les superstars coréennes Kim Tae-ri, Nam Joo-hyuk et Kim Ji-yeon.

Et, bien qu’il n’y ait toujours pas de bande-annonce officielle de ce qui est à venir, la vérité est que la bande-annonce officielle récemment publiée par la plateforme en a déjà laissé plus d’un enchanté. Dans cet aperçu, on sait que ce sera une histoire complètement romantique avec une histoire engageante à venir. En effet, cela montrera non seulement la romance entre les protagonistes, mais plongera également dans leur maturité lorsqu’il s’agit de tomber amoureux.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « À une époque où les rêves semblent inaccessibles, une escrimeuse adolescente poursuit ses objectifs et rencontre un jeune travailleur qui tente de reconstruire sa vie.”. Nul doute que l’intrigue sera centrée sur l’épanouissement personnel de chacun de ces personnages et s’annonce comme l’une des romances les plus emblématiques du genre.

