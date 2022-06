Netflix présente The Wrath of God, un thriller psychologique sans précédent qui mêle vengeance, mystère et mort

PAS DE SPOILERS

La colère de Dieu met en vedette Diego Peretti, Juan Minujín et Macarena Achaga et arrive sur Netflix demain, le 15 juin. Dans cette critique, sans spoilers, on vous raconte les bons et les mauvais côtés du nouveau film argentin.

©NetflixDiego Peretti dans La colère de Dieu

« La revanche est un plat qui se mange froid», dit le dicton et c’est précisément ce qui se reflète dans le nouveau film de Netflix : La colère de Dieu. Ce film arrive sur la plateforme demain, le 15 juin, et met en vedette Diego Peretti, Juan Minujin Oui Macarena Achaga. Englobant fiction, drame, mystère et mort, ce long métrage basé sur le roman La mort lente de Luciana B contient un affichage visuel impressionnant et donnera beaucoup à dire.

La colère de Dieu suit l’histoire de quelques morts malheureuses autour de la famille de Luciana (Macarena Achaga). Le film commence et se termine dans l’imposante librairie El Ateneo, où hommage et applaudissements sont rendus à Kloster (Diego Peretti), un écrivain policier à succès qui vient de sortir son nouveau roman. Mais, parmi tant de gens heureux, apparaît Esteban Rey (Juan Minujin), un journaliste qui prévient l’auteur que Luciana l’attend au dernier étage et, pour éviter un scandale, il vaut mieux qu’il s’approche.

Puis, la rencontre tant attendue a lieu, même si la chute d’un corps dans le vide change tout, à commencer par un enchaînement de morts aux formes et origines incertaines. C’est ainsi qu’en La colère de Dieu, se met à jouer avec des sauts dans le temps montrant un début inquiétant et intense d’un thriller psychologique. De même, l’intrigue sera le grand atout de ce film argentin.

Eh bien, tout au long de l’intrigue, deux questions sont soulevées qui ne laissent aucun indice tout au long du film : les morts qui surviennent par hasard, des accidents, des meurtres, des suicides ou un jeu parfait d’un tueur en série ? et, à son tour, qui a sauté dans le vide ? Incontestablement, un suspense que les performances de Macarena Achaga, Juan Minujin Oui Diego Peretti aider à maintenir tout au long du récit de La colère de Dieu.

Cependant, il convient de noter que, qui se démarque le plus dans ce trio est Juan Minujin. L’acteur, donnant vie à Esteban Rey, a montré une caractérisation avec force et loin du cliché dans lequel il semblait ressentir tout ce qu’il exprimait. Cependant, la réalité est que dans cette production et au niveau des performances des protagonistes, tout n’est pas rose. C’est que, bien que ce soit un film avec une grande préparation derrière lui, il faut dire qu’au fur et à mesure qu’il se développe, il commence à perdre en intensité, en tension et en suspens.

Les principales intrigues, bien sûr, continuent et c’est ce qui fait qu’on ne peut s’arrêter de le regarder, mais il arrive un moment où l’attirance pour La colère de Dieu commence à se perdre. Peut-être que le fait de le faire durer une heure et demie aurait pu être une erreur lorsqu’il s’agissait de pouvoir maintenir le flux narratif. En retour, cela se produit avec les acteurs. Bien qu’ils n’aient pas fait l’objet d’interprétations déplorables, atteignant déjà la fin du film, le drame et le mystère de leurs personnages finissent par fatiguer.

En tout cas, il faut dire que La colère de Dieu cela ne finit pas par tomber en deçà des attentes et a plus à voir avec la rage de Netflix qu’avec l’échec. Être une histoire pleine d’affrontements, de perversions, de menaces, de vengeance et de collusion la rend beaucoup plus attrayante qu’il n’y paraît à première vue.

