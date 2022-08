Netflix présente The Sandman: à quoi s’attendre de la série

pas de spoilers

The Sandman débarque sur Netflix avec une grande attente et nous vous donnerons ensuite notre avis sur sa première saison. Il n’y aura pas de spoilers !

©NetflixNetflix présente The Sandman: à quoi s’attendre de la série.

le service de streaming Netflix présente l’une des séries les plus attendues du mois et de toute l’année, car dès son annonce, elle a suscité de grandes attentes sur les réseaux sociaux. on parle de toiJ’ai Sandmanl’adaptation à l’écran de la bande dessinée iconique de Neil Gaiman qui est disponible au catalogue à partir de ce vendredi 5 août. Voici ce que nous avons pensé de l’émission SANS SPOILERS !

L’intrigue nous présente Dream, qui façonne tous les fantasmes et les peurs de l’humanité. Lorsqu’il est capturé et retenu contre son gré pendant un siècle, son absence déclenche des événements qui vont changer à jamais le monde des rêves et de l’éveil. Pour cette raison, il doit rétablir l’ordre et réparer les erreurs qu’il a commises au cours de sa longue existence, voyageant à travers différents mondes et chronologies qui le conduiront à rencontrer de vieux amis et ennemis.

Il faut préciser qu’ici il n’y aura pas de comparaisons avec la bande dessinée et nous nous concentrerons simplement sur ce que l’on voit dans sa version live-action, puisque nous comprenons qu’il faut la prendre comme une production à part des publications. Dès le début, les tons de chacun des épisodes sont marqués, ainsi que l’environnement qui entoure le protagoniste de cette histoire, avec l’objectif principal de plonger le spectateur dans cette aventure fantastique qui conserve des côtés intéressants.

La première chose à noter lors du visionnage de chacun des chapitres est sa caractéristique cinématographique, de sorte que le public sera devant un contenu de qualité en termes d’image et de ce côté-là il n’y aura pas de gros soucis. Poursuivant avec le positif, nous soulignons le rythme du scénario marqué par Allan Heinberg, étant une option complètement légère à apprécier lors de l’apprentissage d’une nouvelle histoire sans points d’ennui.

Quant au négatif, même si nous soulignons son rythme, en même temps une légère diminution se fait sentir au fil des chapitres sur sa construction car il entend diversifier sa prémisse avec de petites intrigues secondaires. Comme cela arrive avec les titres de ce style dans lesquels on cherche à donner une certaine importance à chacun, l’histoire principale est perdue, c’est ce que le programme fait avancer, au-delà du fait qu’ils ont leurs propres caractéristiques frappantes.

Bien sûr, à un moment donné, cette branche se rejoint et la fin a du sens, mais le chemin à parcourir pour atteindre cette destination n’est pas entièrement fructueux, mais en maintenant un rythme et un ton particulier d’obscurité entre ses personnages, nous nous assurons que vous ne serez pas pouvoir sortir de l’écran. Au-delà de certains aspects spécifiques, L’homme de sable C’est une série plus qu’agréable et idéale pour connaître de près l’esprit de l’un des auteurs les plus remarquables, Neil Gaiman.

