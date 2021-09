Netflix présente The Guilty, un nouveau thriller avec Jake Gyllenhaal

Pour ceux qui ne résistent pas à rater un film de Jake Gyllenhaal il y a une date marquée pour un certain temps dans leurs calendriers. Vendredi prochain, le 1er octobre Netflix fera la première Coupable, un film dirigé par l’acteur de Ennemi qui a été entièrement tourné pendant une pandémie et a tiré le meilleur parti de ses possibilités limitées. C’est le remake d’un film danois de 2018.

Au Coupable, Jake Gyllenhaal est un officier de police de Los Angeles qui travaille comme opérateur 911 au milieu des incendies de forêt dévastateurs qui ont ravagé la ville américaine. Dès que le film commence, Joe (Gyllenhaal) semble complètement fracturé d’un point de vue émotionnel, mais il fait de son mieux pour rester stoïque à chaque appel qui arrive sur sa ligne téléphonique.

Soudain, un appel mystérieux d’une fille nommée Emilie (Riley keough) semble se présenter comme l’occasion idéale de se racheter. Désormais, toute description ruinera l’expérience de ce grand thriller réalisé par Antoine Fuqua où, à l’exception de quelques transitions, le film entier a Gyllenhaal devant la caméra.

L’acteur de Donnie Darko Il fait ressortir ses brillants talents d’acteur et transmet toutes sortes d’émotions tout au long de l’heure et demie que dure la séquence. Tout comme Alexandre Aja en avait fini avec Oxygène, Le coupable fait l’impossible pour tirer le meilleur parti de ses scénarios réduits, qui à aucun moment ne semblent redondants et empêchent de quitter des yeux le protagoniste de cette histoire.

Le prochain travail de Jake sera avec le créateur de The Walking Dead

Il y a quelques semaines, il a été confirmé que Jake Gyllenhaal a déjà un autre projet en cours. Il s’agit de Chanson de l’oubli, roman graphique écrit par Robert Kirkman (Les morts qui marchent) qui sera adapté au grand écran avec cet artiste comme producteur et protagoniste. Lorenzo De Félici est le co-auteur de l’ouvrage paru en 2018 et consacré à un futur post-apocalyptique.

Gyllenhaal sera l’acteur principal de l’histoire et se mettra dans la peau de Nathan Cole, un homme qui passe ses journées à secourir différentes personnes piégées dans Oubli. Cet endroit est un point de Philadelphie qui a été détruit mais dans lequel vivent encore plus de 300 000 personnes. En mars 2021, le cinquième tome du roman graphique de Kirkman, où sont les chapitres de 25 à 30. Après la confirmation du projet, Kirkman déclaré: « Nous avons eu la chance de former une équipe aussi passionnée que nous par la bande dessinée ».