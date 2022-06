Netflix présente Spiderhead, une expérience et un film de science-fiction avec Chris Hemsworth

Jouer avec la psychologie des gens peut parfois être préjudiciable à sa propre santé mentale et c’est exactement ce que Netflix pose dans son nouveau film : tête d’araignée. Le film, qui sortira demain sur le géant du streaming, met en vedette Chris Hemsworth et il mêle science-fiction, suspense, manipulation, un peu de comédie et différentes intrigues secondaires qui auraient pu faire de ce film une totale réussite.

tête d’araignée se déroule dans une prison ultramoderne dirigée par Steve Abnesti (Chris Hemsworth), dans lequel les détenus sont soumis à différentes drogues pour évaluer leurs émotions. Les prisonniers portent un appareil, placé par des moyens chirurgicaux, où les substances sont fournies. Bien entendu, avant de recevoir leur dose quotidienne, ils doivent accepter le traitement au moyen de la mention « reconnu ».

Ceux qui sont arrivés dans cette prison, sous le commandement d’Abnesti, ont décidé d’échanger leur vie dans des cellules communes, s’éloignant des barrières et des combinaisons orange pour devenir non seulement des personnes avec plus de liberté, mais aussi des rats de laboratoire. Sans aucun doute, c’est une intrigue qui avait beaucoup à exploiter, mais qui n’a pas été pleinement prise en compte par la production.

Le film, tout d’abord, il est clair qu’il a un petit budget derrière lui puisque son seul emplacement est la prison, à l’exception de certaines sorties transitoires de cette île. Mais, la petite monétisation que ce film a pris est venue faire que même les effets spéciaux ne sont pas tout à fait bons. Il y a des scènes dans lesquelles on remarque qu’elles ne sont pas réelles, perdant ainsi le lien que l’on, en tant que spectateur, peut avoir avec l’histoire.

Mais, comme si cela ne suffisait pas, au fur et à mesure que l’intrigue prend forme et se développe, elle n’a pas l’intensité et la force nécessaires pour en rattraper un qui perd, à chaque pas en avant, sa tension et son suspense. De plus, la longue durée du film fait perdre de vue son flux narratif, à l’exception de certaines scènes d’action qui impactent. C’est pourquoi, ceux qui parviennent à lever le ruban et à l’aider à ne pas être en deçà des attentes sont ses propres acteurs.

Chris Hemsworth En tant que Steve Abnesti, il endosse littéralement la robe du savant maléfique à la tête de tête d’araignée effectuer une interprétation avec sentiment dans laquelle vous pouvez vous connecter avec votre intention de manipulation et de mal. D’autre part, Miles Teller, qui donne vie à Jeff, l’un des détenus, est l’un des personnages les plus remarquables de l’ensemble du casting.

Cet homme arrive en prison après une erreur qui change complètement sa vie et, à tout moment, il cherche la rédemption. A tel point qu’il est montré comme une personne en détresse qui a trouvé dans la drogue un espace de punition similaire. De plus, son drame et son histoire sont ce qui fait avancer toutes les intrigues secondaires qui se déroulent dans le film original de Netflix, faisant de ce personnage l’un des plus importants et des plus frappants de l’histoire.

Pour cette raison, on pourrait dire qu’au-delà de toutes les erreurs de production qui tête d’araignée de dos, y compris son scénario faible, le film est idéal pour les fans de thrillers psychologiques. Sans aucun doute, un film qui a les ingrédients pour pouvoir réussir sur Netflix en se convertissant en Chris Hemsworth dans l’un des acteurs préférés de la plateforme. Eh bien, son interprétation démontre sa polyvalence, indiquant clairement qu’il est capable de différencier ses personnages.

