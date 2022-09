Netflix présente Revancha Ya, une conjugaison de drame, de vengeance et de rebondissements inattendus

Les films pour adolescents sont déjà un dénominateur commun dans Netflix. Mais aujourd’hui, 16 septembre, il y en a un qui fait la différence. Il s’agit de Concernantvas-y déjàqui met en vedette Maya Hawke et Camila Mendes. Ces deux actrices sont déjà de grandes stars sur la plateforme, mais désormais elles ont opté pour une toute autre intrigue. Eh bien, ils donnent vie à deux personnages qui ne veulent pas plaire au public dès le premier instant.

Revanche maintenant suit la vie de Drea Torres, parfaitement interprétée par Camila Méndez, qui est une reine des abeilles à l’école. Mais cela, sans aucun doute, sait quand il peut être détruit par quelqu’un. Et, bien qu’au début il semble que son histoire n’ait aucun fondement, tout change lorsque le personnage de maya fauconEleanor, une jeune femme qui entre dans sa vie à son pire moment et devient sa meilleure amie, même si tout n’est pas ce qu’il semble.

C’est ainsi que commence une histoire d’amitié, de vengeance, de drame, mais surtout de rebondissements inattendus. S’il y a quelque chose à souligner Revanche maintenant c’est juste ça. Eh bien, cela commence d’abord par montrer deux personnages qui utilisent la ressource du quatrième mur, mais pas pour plaire au public, mais pour montrer qu’ils ne sont pas ce à quoi on s’attend dans un drame adolescent typique. C’est justement ce qui fait la différence dans ce long métrage.

Ceci est dû au fait Il ne met pas en lumière les drames familiaux d’amour, d’amour ou d’amitié, mais met plutôt en lumière à quel point les jeunes peuvent être mauvais à l’école lorsqu’ils sont guidés par l’envie.. Quelque chose qui, bien sûr, n’est pas seulement réalisé avec les performances parfaites de Mendes et Hawke, mais aussi avec la façon dont cette histoire est écrite. Flirtant parfois avec l’humour noir, il sait se transformer en un pari plus que risqué dans ce genre.

De plus, la réalité est que l’un des grands succès est l’utilisation de la voix off des protagonistes, donnant ainsi à ce drame une touche plus unique. Car c’est ce qui amène le spectateur à comprendre les pensées de chacun des personnages. De même, il convient de noter que ce film est une grande critique non seulement de l’utilisation abusive des réseaux sociaux chez les adolescents, mais aussi de la façon dont la vraie victime n’est pas distinguée.

« La revanche est un plat qui se mange froid», dit-on, mais Revanche maintenant montre comment la vengeance peut vraiment survenir en faisant la sourde oreille à ceux qui souffrent vraiment. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, le nouveau film original de Netflix indique clairement que les narcissiques ne réalisent jamais les dégâts qu’ils peuvent causer. Et c’est un excellent enseignement que Maya et Camila démontrent en faisant un travail spectaculaire.

Bien sûr, la vérité est que le film original du géant du streaming est une bande cinglante qui présente une dose de mauvais lait. Mais, tout n’est pas rose puisque, à certaines occasions, il est évident que Camila Méndez Oui maya faucon ce ne sont plus des adolescents et ils n’ont pas un niveau de production incroyable. Reste que son intrigue reflète une morale stimulante et a tout pour devenir un succès. Car, sans aucun doute, c’est un cocktail extraordinaire entre drame, vengeance et rebondissements inattendus.

