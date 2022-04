Netflix présente Pálpito, un thriller mystérieux sur le trafic d’organes

PAS DE SPOILERS

Pressentiment, la nouvelle série colombienne de Netflix débarque sur la plateforme ce 20 avril et, depuis Spoiler, on vous raconte les bons et les mauvais côtés de la série interprétée par Michel Brown. Ne la perd pas!

©NetflixLes protagonistes de Pálpito

Sur le petit écran, il y a eu plus d’une fois des histoires qui ont suivi la vie de criminels : trafiquants de drogue, meurtriers, violeurs, etc. Cependant, la fiction a rarement porté à l’écran un sujet aussi important et choquant que le trafic d’organes. Mais maintenant, Pressentiment, la nouvelle série colombienne Netflix il le fait déjà parfaitement. Sera ce mercredi 20 avril quand est-ce nouveau production de plate-forme originale sera publié et, sans aucun doute, donnera beaucoup à dire.

Avec Michel Brown et avec 14 épisodes, Pressentiment C’est une de ces séries originales. Netflix Ils ont tout pour devenir un succès. D’origine colombienne, cette bande a une combinaison de drame, thriller, action et suspense. De plus, comme si cela ne suffisait pas, il est plein d’une poussée d’adrénaline qui contribue à rendre la fiction dynamique et supportable pour le spectateur.

Situé en 2022, heure actuelle complète, Pressentiment Suivez la vie de Simon Duque (Michel Brown), un homme dont la vie change soudainement lorsque sa femme est kidnappée et assassinée pour son cœur. Dans une tentative désespérée de découvrir la vérité derrière ce crime odieux, le protagoniste commence à succomber à des chemins sombres et dangereux dont il ne semble pas avoir peur. Un personnage qui, loin de l’essence qui a toujours caractérisé Brown, montre un changement de paradigme total pour son travail.

Finis ces rôles romantiques et tendres, maintenant Michel Brun fait parfaitement face à cet homme qui vit le pire moment de sa vie. De plus, la performance de l’acteur est si bonne que dans plus d’un épisode, il est facile de se connecter à son drame et à sa tristesse. Cependant, qui parvient également à briser ce genre de quatrième mur entre la fiction et le spectateur est Ana Lucía Domínguez, qui donne vie à Camila. Ce personnage donnera également beaucoup à dire.

À cette occasion Ana Lucía se lance dans un jeu de personnalités avec Camiliaqui est celui qui reçoit le cœur de la femme de Simon Duc. Et, tout au long des 14 épisodes, ce personnage pose la question de savoir si nous méritons vraiment le destin que nous avons. C’est ce que, en général, le plasma Pressentimentmais qui à son tour se concentre sur les sentiments de ce personnage. La série parvient à jouer avec la psychologie du spectateur.

Eh bien, ce n’est pas seulement l’intrigue et la question de ce que nous méritons vraiment dans la vie, mais comment il réalise chaque scène et chaque moment dramatique vécus par les personnages. De plus, il faut tenir compte du fait que le fait de montrer aussi explicitement comment le marché noir profite du trafic illégal d’organes est quelque chose qui l’aide à être si captivant et énigmatique à la fois.

En fait, il convient de noter que dans plus d’un épisode Pressentiment il se transforme en quelque chose d’un peu prévisible et surréaliste. C’est que, au-delà de l’intrigue générale qu’il a, ce qui fait de la fiction quelque chose d’inégalé, la vérité est que les histoires individuelles de chaque personnage sont assez faciles à deviner. Cela arrive aussi quand il montre ce morceau de scènes de science-fiction qui rompt avec tout le drame de la série et le transforme en quelque chose de complètement irréel. Bien que, de la même manière, il va sans dire que ce Production originale de Netflix il est fortement recommandé et la plateforme continuera probablement à parier dessus.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂