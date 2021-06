Netflix présente le nouveau film Sailor Moon de la série culte en juin

Dans les années 1990, la série animée japonaise a célébré Sailor Moon Après la série manga du même nom de Naoko Takeuchi, elle connaît un grand succès à la télévision et devient rapidement une série culte ici en Occident. Il y a maintenant une multitude de films, de jeux vidéo et un remake appelé « Sailor Moon Crystal ».

L’intrigue devrait être bien connue : l’écolière Usagi Tsukino reçoit des pouvoirs magiques et se bat en tant que Sailor Moon avec ses amis en tant que guerrier marin contre le mal. Son chat qui parle Luna, qui soutient les guerriers, ne devrait pas manquer. En tant que protecteurs des planètes de l’univers, ils vivent de nombreuses aventures dans l’anime.

La série animée, par exemple, compte environ 200 épisodes en 5 saisons, qui a également été diffusée à la télévision allemande entre 1992 et 1997. La série culte a été remplacée par le remake « Sailor Moon Crystal » produit en 2014 pour le 20e anniversaire de la franchise « Sailor Moon ». La nouvelle édition n’a duré que jusqu’en 2016 avec trois saisons et un total de 39 épisodes. Mais la franchise perdure et a maintenant reçu un nouveau film qui sera désormais présenté en première sur Netflix.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal sur Netflix

Le film « Pretty Guardian Sailor Moon Eternal » est prévu comme une série en deux parties et a été créé au Japon en janvier 2021. Netflix a pu obtenir les droits et présente désormais le nouveau film « Sailor Moon » en double long métrage avec synchronisation allemande.

L’intrigue de « Sailor Moon Eternal » fait suite à la troisième saison de la nouvelle série « Sailor Moon Crystal ». C’est tout à propos de ça Partie de lune morte (également connu sous le nom de partie de rêve) des mangas. L’histoire devrait être familière aux fans de la série animée et du manga classiques : il s’agit de Chibiusa, de son lien avec le mystérieux Pégase nommé Helios et de la bataille des Sailor Warriors avec la reine de la lune morte, Nehelenia.

L’histoire officielle se lit comme suit : « Après une éclipse solaire, la terre est gouvernée par une force obscure. Une troupe de cirque sombre apparaît soudainement, Mamoru est frappé par une maladie mystérieuse, et des choses terribles se produisent dans toute la ville. Sous la garde des Outer Sailor Warriors, Hotaru commence à vieillir rapidement. Les Sailor Warriors doivent se réunir et ramener la lumière dans le monde ! »

« Sailor Moon Eternal » est une coproduction des studios d’animation Toei Animation (« Sailor Moon ») et DEEN (« Ranma ½ »). Chiaki Kon réalise le film. Le scénario a été écrit par Kazuyuki Fudeyasu (« Bleach »). De plus, Naoko Takeuchi, créatrice de « Sailor Moon », accompagne le projet en tant que superviseur.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie sera disponible exclusivement sur Netflix à partir du 3 juin. Les séries « Sailor Moon Crystal » et « Sailor Moon Crystal » ne sont malheureusement pas encore disponibles sur le service de streaming.