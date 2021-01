Netflix présente la «  qualité audio optimisée  » pour les appareils mobiles Android dans la dernière mise à jour

26 janv.2021 11:10:48 IST

Plateforme de streaming de contenu numérique Netflix a introduit une nouvelle optimisation audio afin d’améliorer les possibilités audio de l’application lors de l’utilisation d’appareils Android. Dans la dernière mise à jour de l’application, Netflix va maintenant diffuser HE-AAC étendu avec MPEG-D DRC (xHE-AAC). Cela s’applique uniquement aux appareils mobiles Android compatibles, c’est-à-dire à tout smartphone fonctionnant sous Android 9 et plus récent. Selon un blog d’entreprise, l’audio pourra s’ajuster en fonction de connexions cellulaires variables fournissant un son de qualité studio. En outre, le xHE-AAC améliorera «l’intelligibilité dans les environnements bruyants».

Expliquant les métadonnées MPEG-D DRC de xHE-AAC, l’article rédigé par Phill Williams et Vijay Gondi a déclaré que Netflix utilise les API décrites dans la classe MediaFormat pour contrôler l’expérience des décodeurs. Le nouvel ajout affectera l’aspect du volume ainsi que la plage dynamique. En outre, la dernière mise à jour apportera la gestion du volume sonore en tant que fonctionnalité.

Le blog dit que dans leur «scénario de lecture imaginaire», les utilisateurs n’auront plus à atteindre le contrôle du volume lors du passage d’un programme à un autre, même s’il est aussi différent que lors du passage d’un programme d’action à une comédie musicale concert.

Netflix utilisera xHE-AAC pour contrôler les métadonnées et le gain côté décodage pour normaliser le volume. Ainsi, la distorsion harmonique indésirable rencontrée lorsque le son amplifié d’un thriller ou d’un film d’action a été regardé sur un téléphone mobile à un niveau de sortie plus élevé ne sera plus là.

La société conserve toujours la possibilité de profiter de l’audio dans un mode « pur » où la normalisation du volume n’est pas nécessaire, par exemple, lorsque l’on est assis dans un décor de cinéma maison. Un autre aspect de xHE-AAC est le contrôle de la plage dynamique (DRC). Selon Netflix, lorsque la gestion du volume et le DRC sont regroupés, ils peuvent fournir une «expérience d’écoute optimale même dans un environnement compromis», ce que la plate-forme de streaming visait avec cette mise à jour.

