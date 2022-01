Netflix présente la première bande-annonce du spin-off Vikings : Valhalla

NETFLIX

La série dérivée des Vikings arrive très bientôt sur la plateforme de streaming. Voir la bande-annonce, la date de sortie, le casting et le synopsis ici.

©NetflixVikings : Valhalla arrivera en février sur la plateforme de streaming.

Il y a de moins en moins de chemin à parcourir avant le grand succès de Netflix retour à la plate-forme. Il s’agit de Vikings : Walhalla, la retombées de la série créée par Michel Hirst en 2013 pour l’Histoire, qui a su devenir un véritable phénomène. C’est ainsi que le géant du streaming a intégré la fiction dans son catalogue et a commencé à produire des contenus qui s’inscrivent dans cet univers. Une première avance a rempli d’attentes les suiveurs mais, maintenant, elle est arrivée la bande-annonce complète.

Les premières images de la série ont été révélées dans TUDUM, l’événement mondial du service d’abonnement dans lequel les nouveautés des séries et des films qui arriveront tout au long 2022. Plus tard, les données sont devenues encore plus précises et, dans le cas de cette nouvelle production dérivée, la date de sortie a été confirmée pour le 25 février. De cette façon, il a été assuré que la première saison sortira très bientôt.

C’est encore un mystère combien d’épisodes feront partie de cet épisode, car il s’est avéré qu’ils seront 24 chapitres au total mais les adeptes soupçonnent qu’ils seront divisés en différentes parties. C’est que de nombreux facteurs vont changer à partir de cette première, comme son showrunner, qui sera désormais Jeb Stuart.

De quoi s’agira-t-il ? Cette fois, l’histoire commencera 100 ans après les événements présentés dans vikings. Ce sera ainsi que les Vikings seront partout en Europe, notamment avec une présence en Angleterre. Le roi Aethelred II ordonnera le génocide des Danois sur leurs terres, laissant place au massacre de la Saint Brice. De son côté, le roi Canut du Danemark appellera à venger la mort de ses collègues, tandis que le prince nordique Harald Sigurdsson encouragera cela à continuer.

Le Viking Leif Eriksson et sa sœur Feydis Eriksdotter seront deux des personnages principaux de ce retombées. Le casting sera composé de Frida Gustavsson, Caroline Henderson, Leo Suter, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Pollyanna McIntosh, Asbjørn Krogh, David Oakes, Pääru Oja, Louis Davison, Julian Seager et James Ballanger. Ils collaboreront également à leurs actions Jack Mullarkey, Bosco Hogan, Ethan Dillon, Álfrún Laufeyjardóttir, Alan Devine, Gavin O’Connor, Yvonne Mai, Bill Murphy et Joakim Nätterqvist.

