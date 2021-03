Netflix présente Fast Laughs, une collection de vidéos amusantes de type TikTok pour les utilisateurs mobiles

04 mars 2021 16:50:35 IST

Plateforme de streaming Netflix a lancé une nouvelle fonctionnalité pour connecter les utilisateurs à l’application. Juste comme TIC Tac et Instagram Reels, le nouvellement révélé Fast Laughs est une collection de vidéos amusantes qui peuvent être parcourues dans Netflix. Au cas où les utilisateurs ne seraient pas impatients de passer des heures sur un film ou une émission, ils peuvent simplement accéder à Fast Laughs et faire défiler de courts clips à la place. Selon une déclaration publiée par la société, ces clips seront pris et organisés à partir d’émissions disponibles sur Netflix. Ainsi, si un clip intéresse un utilisateur, il peut ajouter le titre à sa liste enregistrée pour le regarder plus tard.

Netflix indique que cette fonctionnalité est uniquement pour les appareils mobiles et est actuellement disponible pour les utilisateurs d’iPhone dans certains pays. En outre, les utilisateurs pourront partager ces clips individuellement sur WhatsApp, Instagram, Snapchat et Twitter, encore une fois, tout comme les autres applications de médias sociaux.

Un rapport de Le bord mentionner que sous la forme de Fast Laughs, Netflix sera en mesure de fournir des divertissements de courte durée, en affichant également leur catalogue dans le processus.

Pour accéder à Fast Laughs, les utilisateurs doivent accéder au menu de navigation du bas, puis cliquer sur l’onglet Fast Laughs. Une fois que l’onglet est cliqué, la lecture des clips démarre automatiquement. Le contenu sera présenté sous la forme d’un flux plein écran et les clips amusants seront tirés de films, séries, sitcoms et stand-up spéciaux de comédiens comme Kevin Hart et Ali Wong.

Netflix va bientôt commencer à tester Fast Laughs sur les appareils Android.

