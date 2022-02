Netflix présente Cielo Grande, la série jeunesse pas comme les autres

Au fil des années, Netflix a trouvé un moyen de continuer à attirer le public. Eh bien, ce n’est pas pour rien qu’il est devenu le géant du streaming. Son contenu continue d’être le plus captivant et, en plus, il a maintenant ajouté une nouvelle stratégie : attirer les plus jeunes. C’est qu’au fil du temps, les adolescents sont devenus de grands adeptes du N rouge et, pour cette raison, une nouvelle série qui leur est dédiée est désormais arrivée : grand ciel.

Avec onze épisodes et une seule saison, grand ciel sera disponible pour toute l’Amérique latine à partir de demain, le 16 février, sur Netflix. Mettant en vedette Pilar Pascual, Giulia Guerrini, Guido Messina, Luan Brum, Abril Di Yorio, Thaís Rippel et Víctor Varona, le strip a tout pour ravir les plus jeunes et se démarquer des autres. Une histoire de plaisir, de sport, d’amour et de différents thèmes sociaux.

grand ciel C’est l’histoire d’amour typique, mais elle a une alternative qui joue en sa faveur : le sport. C’est-à-dire que toute l’intrigue ne tourne pas autour des relations amoureuses des protagonistes, mais lui donne plutôt une tournure pour qu’elle ne finisse pas par être l’histoire clichée typique. En effet, l’incorporation du wakeboard en complément a rendu la bande plus dynamique et amusante.

Bien sûr, il faut noter que le plus intéressant dans cette fiction tournée en Argentine est le mystère auquel est confronté le personnage de Pilar Pascual, Steffi Navarro. La jeune wakeboardeuse arrive dans cet hôtel avec un seul objectif : découvrir la vérité sur sa vie. Et, sans aucun doute, l’actrice a réussi à trouver la combinaison parfaite pour montrer l’image d’une fille tendre sans mal, mais avec un secret qui finit par faire d’elle la protagoniste d’une histoire surprenante.

De leur côté, Guido Messina, Luan Brum, Abril di Yorio et Thaís Rippel forment une équipe dans grand ciel qui traverse l’écran. Leur camaraderie est typique d’une bande de jeunes, mais dans ce quatuor, ils ont réussi à trouver la distinction dans leur talent musical. De plus, l’incorporation de Giulia Guerrini à la série a été plus que parfaite. Avec une performance incroyable, elle donne vie à Natasha Rossi, la méchante de l’histoire et qui fera beaucoup parler de lui.

C’est que, Guerrini a démontré son niveau d’actrice en se mettant dans la peau de Natasha, une antagoniste actuelle dans laquelle sa vie passe par les réseaux. Cependant, il convient de noter que celui qui attirera le plus l’attention est Víctor Varona, l’interprète de Tony. Son personnage, bien qu’il ne prenne pas beaucoup d’importance, est l’un des plus remarquables en termes de performance. Jeune, extraverti, mais un peu timide en amour, avec talent et audace, il est l’un des rôles les plus séduisants de cette fiction.

Mais, au-delà de ce qui concerne les performances et l’histoire elle-même, la vérité est que grand ciel Il a quelques facteurs en sa faveur. Eh bien, ce n’est pas juste un autre drame, mais il avait l’un des meilleurs emplacements du delta du Tigre pour son cadre. Même ainsi, la réalité est qu’une série de ce type n’est idéale pour aucun adulte, mais est entièrement dédiée aux garçons et peut être le compagnon idéal pour le week-end prochain.

