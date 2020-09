Netflix prépare une mini-série sur la figure d’Ayrton Senna

Le projet tentera de raconter la vie du légendaire pilote de Formule 1 jusqu’à sa mort fatidique à Saint-Marin en 1994

Netflix prépare une mini-série sur la figure du légendaire pilote de Formule 1. Ayrton Senna, décédé en 1994 des suites d’un accident sur le circuit d’Imola, lors du Grand Prix de Saint-Marin. La série sur le vainqueur de trois championnats du monde de Formule 1 commencera avec ses débuts en Angleterre et se terminera par cet épisode noir de l’histoire de la compétition, qui a pris la vie du Brésilien à 34 ans et cela a gravé son nom en feu dans l’esprit des spectateurs.

Comme signalé Variété, La série se concentrera sur la personnalité et les relations familiales du pilote, alors qu’il tente de concilier être une grande star avec sa vie personnelle. La mini-série aura la participation active de la famille d’Ayrton Senna, et sera produit par Netflix Brésil, et sera tourné dans les différents endroits où la légende du sport automobile a grandi, de Sao Paulo à l’Angleterre, où il a vécu une partie de sa courte vie.

Ayrton Senna est décédé dans un accident au Grand Prix de Saint-Marin 1994

“C’est très spécial de pouvoir annoncer que nous allons raconter l’histoire de lui que très peu d’entre nous connaissent. La famille d’Ayrton Senna s’est engagée à faire de ce projet unique et sans précédent. Et il n’y a personne de meilleur que Netflix, qui a une portée mondiale, pour être le nôtre. les partenaires “La sœur d’Ayrton Senna, Viviane Senna, a commenté dans la déclaration. La mini-série sera tournée l’année prochaine et sa première est prévue pour 2022.

Si vous êtes fan de Formule 1 et tu ne veux pas attendre si longtemps, nous vous rappelons que ce même mois de septembre, Vidéo Amazon Prime créera la série «Fernando», où il y aura un bilan de la carrière de Fernando Alonso, et son chemin vers la triple couronne du sport automobile. Tu peux savoir plus de détails sur la série via ce lien.

