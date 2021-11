Netflix prépare un nouveau film de la Tragédie des Andes

La nouvelle est un fait. Netflix commence un film de La Tragédie des Andes. Aussi connu comme Le miracle des AndesL’accident a eu lieu en octobre 1972. Une équipe de rugby uruguayenne avait tout espoir de se rendre au Chili pour jouer un match de rugby. Cependant, l’avion a connu une panne technique qui a provoqué le crash imminent du véhicule au milieu des Andes. Lors de l’écrasement dans l’une des montagnes, 11 personnes ont été tuées sur le coup.

Au cours des jours suivants, d’autres coéquipiers et membres de la famille qui les accompagnaient sont morts. 72 jours plus tard et après une interminable marche de Nando Parrado et Roberto Canessa pour avertir qu’ils étaient vivants, un avion s’est rendu sur place pour secourir les 14 survivants restants.

L’événement a tellement choqué le monde qu’il a été présenté plusieurs fois sur grand écran en tant que documentaire et film. L’une des adaptations les plus connues est Vivant!, Protagonisée par Ethan Hawke et Josh Hamilton, sorti en 1993. Et maintenant, Netflix vient de confirmer qu’un nouveau film tragique arrive très bientôt. A travers une courte vidéo, le réalisateur du film JA Bayona, connu pour L’impossible, l’orphelinat et Jurassic World : Fallen Kingdom, Il a déclaré aux téléspectateurs que l’enregistrement de la bande avait déjà commencé dans les Andes, à la frontière entre le Chili et l’Argentine.

Le titre du film est La Société des Neiges et raconte la terrible expérience que ces jeunes ont dû vivre, qui, à l’époque, avaient à peine 20 ans. Le film est basé sur le livre éponyme de Pablo Vierci et a un scénario de Bayonne, de Bernat Vilaplana, Jaime Marques et Nicolás Casariego.

Son casting est composé d’Enzo Vogrincic Roldán, Matías Recalt, Agustín Pardella, Tomas Wolf, Diego Ariel Vegezzi, Esteban Kukuriczka, Francisco Romero, Rafael Federman, Felipe González Otaño, Agustín Della Corte, Valentino Alonso, Simón Hempe, Fernando Conía Benjamín Segura et Jerónimo Bosia.

Bayona a expliqué pourquoi il avait décidé de faire un nouveau film de la Tragédie des Andes. « C’est lors du processus de documentation de L’Impossible que j’ai découvert La Société des neiges, la fascinante chronique de Pablo Vierci sur la tragédie des Andes. Plus de dix ans plus tard, ma fascination pour le roman reste intacte et je suis heureux de relever le défi qui m’attend. de moi : raconter l’un des événements les plus mémorables du 20e siècle, avec toute la complexité d’une histoire qui donne autant de pertinence aux survivants qu’à ceux qui ne sont jamais revenus de la montagne. Je l’affronte en espagnol, auquel je reviens excité après 14 ans sans rouler dans ma langue, et avec une équipe de jeunes comédiens uruguayens et argentins avec qui je suis passionné« , a-t-il exprimé.

La Société des Neiges Le tournage a déjà commencé, qui se déroulera dans la Sierra Nevada (Andalousie), à ​​Montevideo (Uruguay) et dans différents endroits des Andes (au Chili et en Argentine), y compris El Valle de las Lágrimas, le lieu même où l’histoire s’est déroulée. La date de sortie sur Netflix est encore inconnue.

