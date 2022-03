Netflix prépare un documentaire sur la vie de Pamela Anderson

Avec la dernière série issue de la relation de Paméla Anderson et le batteur de Mötley Crue, Tom Leela superstar »Baywatch » et l’actrice emblématique, reviendra aux yeux du public avec un nouveau documentaire de Netflix.

Le projet documentaire sera un nouveau film centré sur Anderson, où à travers un communiqué de presse, le leader des plateformes de streaming l’a décrit comme « le documentaire définitif sur l’icône de la culture pop« .

Dirigé par Ryan Blancle film a été plusieurs années en production et comprendra un accès exclusif à la vie de Pamela Anderson, offrant une expérience jamais vue par le public, avec des images d’archives et des journaux intimes de l’actrice.

C’est Anderson elle-même qui a annoncé le documentaire sur sa page Instagram, avec une note avec un baiser de rouge à lèvres qui se lit comme suit :

« Ma vie. Un millier d’imperfections. Un million d’idées fausses. Méchante, sauvage et perdue. Rien à la hauteur. Je ne peux que vous surprendre. Pas une victime, mais une survivante. Je vis pour raconter la véritable histoire. »

La vie de Pamela Anderson a été toute une montagne russe, commençant et gagnant en popularité comme l’une des Les modèles Playboy les plus en vuese plaçant sous les yeux du public lorsqu’elle a été sélectionnée comme Playmate du mois en février 1990.

Elle a ensuite détenu le record de couverture de Playboy, avec plus que n’importe lequel de ses pairs ou n’importe quelle star qui l’a suivie. Plus tard, elle a joué dans la série comique d’ABC » Home Improvement », consolidant davantage son statut de célébrité maintenant dans sa carrière d’actrice.

Il est devenu le sex-symbol emblématique de » Baywatch », qui mettait en vedette le mâle également emblématique David Hasselhoff. Plus tard, elle a joué dans plusieurs films hollywoodiens différents, dont » Superheroes the Movie », » Barb Wire » et » Blondes Everywhere ».

D’autre part, elle est militante politique depuis 2005, date à laquelle elle est devenue porte-parole du MAC AIDS Fund à Cosmétiques MACen soutien aux personnes vivant avec le VIH et le sida dans le monde entier, en collectant des fonds pour la cause dans des villes du monde entier.

« Un portrait intime ancré dans la vie de Pamela Anderson alors qu’elle revient sur son parcours professionnel et personnel et se prépare pour les prochaines étapes de son parcours », recueille le synopsis officiel du documentaire, qui n’a pas encore de date de sortie ni d’officiel titre.