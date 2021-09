Netflix prépare ses abonnés à l’arrivée de « Seinfeld »

Je pense qu’à ce stade, il est très difficile de ne pas être conscient de l’énorme impact culturel que « Seinfeld » a imposé à la télévision américaine et de la façon dont le public perçoit le genre des sit-coms, mais au cas où vous ne le sauriez pas complètement, Netflix a préparé un clip spécial pour présenter sa distribution irrévérencieuse de personnages à une nouvelle génération.

Le 1er octobre, Netflix s’apprête à ajouter les 180 épisodes de la série deux ans après avoir acquis ses droits de distribution pour un total de 500 millions de dollars. Pour quoi yada yada yada, la production acclamée gagnante d’un Emmy est maintenant prête à entrer dans le catalogue du service de streaming populaire.

« Seinfield » a commencé sa diffusion en 1989 sous le signal NBC, culminant en 1998 après un total de neuf saisons. La production a été créée par le comédien de stand-up Jerry Seinfield et Larry David (créateur et star de « Curb Your Enthusiasm »), mettant en vedette une version fictive de Jerry dans sa vie quotidienne en tant que résident de New York.

A côté de lui se trouve George Constansa (Jason Alexander), décrit comme « le lâche », Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus), « le cynique » et last but not least, Kramer (Michael Richards), « le fou ». La série nous présenterait dans chacun de ses épisodes la vie de ce groupe de marginaux et leurs mésaventures sociales autour de la Grosse Pomme.

Jerry Seinfield n’est pas étranger au catalogue Netflix, puisque le streamer lui a offert des espaces à travers le talk-show « Comedians in Cars Getting Coffee », « Jerry Before Seinfeld » et le stand-up spécial « 23 Hours To Kill ». Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, a déclaré dans un communiqué que c’était la première fois que la plateforme prenait des risques en mettant en ligne intégralement une série de ce calibre.

Mais Jerry a créé quelque chose de spécial avec cette comédie que personne n’a fait auparavant. Je crois vraiment que lui et M. David ont un avenir énorme devant eux et je suis ravi que Netflix puisse être le foyer pour que leurs bases de fans se développent. »

Jerry Seinfield a apprécié la confiance de Netflix dans la présentation de son émission sur la plateforme, notant qu’il n’avait aucune expérience à la télévision lorsque le projet lui a été confié et qu’il n’était pas conscient de combien il prendrait plaisir à le faire. « Seinfeld » arrivera sur Netflix dans le monde le 1er octobre avec une restauration 4K.