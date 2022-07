Netflix : premières images de Copenhagen Cowboy, la nouvelle série du réalisateur de Drive

Netflix

Nicolas Winding Refn, le Danois derrière le film avec Carey Mulligan et Ryan Gosling, a un projet de six épisodes en route.

©IMDBRyan Gosling dans le film de 2011.

La première chose à dire sur Nicolas Winding Refn est que leurs histoires ne sont pas pour tout le monde. Que ce soit à cause du rythme de l’histoire ou à cause de la viscéralité avec laquelle il montre les enfers dans lesquels ses personnages entrent, ce réalisateur né au Danemark il y a 51 ans est connu pour avoir réalisé des productions telles que ConduireProtagonisée par Ryan Gosling et Carey MulliganOui Le démon néonune expérience audiovisuelle extrêmement inconfortable avec Dakota Fanning comme personnage principal de son histoire.

Le prochain projet de Refn d’enroulement l’unira à la première plateforme de streaming au monde, Netflix. Il s’agit d’une mini-série de six épisodes qui s’intitulera Cowboy de Copenhague. Toujours sans date de sortie confirmée avec précision, il devrait débarquer au catalogue de le N rouge avant la fin de l’année. La production (comme on peut le déduire de son titre) a été entièrement tournée au Danemark.

De quoi s’agit-il Cowboy de Copenhague? Ce qui s’est répandu autour de ce projet, c’est qu’il s’agira d’une mini-série avec des éléments noirs (comme on le voit dans sa filmographie, notamment dans Conduire), où le néon qui marque souvent la photographie de ses histoires ne manquera pas. le protagoniste sera Miuune jeune femme qui finit par s’immerger dans l’univers criminel de la capitale danoise. Angela Bundalovicconnue pour être la figure de pluiesera le protagoniste de cette histoire où nous verrons également des acteurs comme Lola Corfixen, Zlatko Buric, Andreas Lykke Jørgensen, Jason Hendil-Forssell, Li Ii Zhang, Dragana Milutinovic, Mikael Bertelsen et Mads Brügger.

Le tournage de la mini-série est déjà terminé et cette semaine sont sorties les premières images de ce monde photographié par Magnus Nordenhof Jonck et construit par le chef décorateur Gitte Malling. « Avec Cowboy de Copenhague Je retourne dans mon passé pour façonner mon avenir en créant une série, un agrandissement de mes alter ego en constante évolution, désormais sous la forme d’une jeune héroïne, Miu”assuré Refn d’enroulementqui a également souligné « magnifique » l’expérience de tournage et prévu que d’autres projets viendront avec Netflix.

+La terrible expérience avec le streaming de Nicolas Winding Refn

Les paroles de Nicolas Winding Refn autour de Netflix ils ne sont pas innocents du tout, compte tenu de ce qui s’est passé la dernière fois qu’ils se sont immergés dans le monde de diffusion. En 2019, il a été créé trop vieux pour mourir jeune dans Amazon Prime Vidéoavec Miles Teller en tant que protagoniste, et c’est un processus créatif qui a généré des étincelles entre la plateforme et le cinéaste. La série est composée de 10 épisodes qui durent en moyenne plus d’une heure et se concentre sur un policier presque sans émotion qui finit par travailler aux côtés de l’homme qui a assassiné sa compagne, s’immergeant dans un univers de mafias russes, japonaises et mexicaines. .

Avec des influences de Breaking Badde Quentin Tarantino et David Lynchcette production a marqué une rupture dans la relation entre Refn d’enroulement Oui Première vidéo. Après avoir fait Le démon néon, la société a donné au cinéaste la possibilité de faire ce qu’il voulait sous la promesse qu’ils le financeraient. Voir le travail trop vieux pour mourir jeune ils ont complètement regretté de l’avoir fait, mais il était déjà trop tard pour faire marche arrière. « Quand ils sont allés dans la salle de visionnage, ils se sont mis en colère. Mais beaucoup. Ils ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas le changer, c’était fait ! Alors ils m’ont dit : ‘On va l’enterrer parmi tout notre contenu.’ Et je leur ai dit : ‘A l’ère numérique, comment allez-vous enterrer quelque chose ? Dès que vous êtes sur Internet, il vous suffit d’un clic. Mais ils avaient cette vieille idée qu’ils pouvaient faire disparaître ma série. Mais ils ne pouvaient pas le faire, évidemment. »a déclaré le directeur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂