Netflix poursuivi pour commentaire sexiste sur le Queen’s Gambit

« The Queen’s Gambit », une mini-série inspirée du roman acclamé de Walter Tevis publié en 1983, est devenue l’un des plus grands succès originaux qui ont été présentés dans le catalogue Netflix, un service qui fait face à une demande d’une figure éminente des échecs monde.

Selon un nouveau rapport du Hollywood Reporter, Nona Gaprindashvili, la première femme à recevoir le titre de Grand Maître devant la Fédération Internationale d’Échecs et la cinquième championne du monde entre 1962 et 1978, a déposé une plainte contre Netflix en raison d’un commentaire fait à son sujet. dans l’un des épisodes de la production.

« The Queen’s Gambit » mentionne Gaprindashvili dans son dernier épisode lorsqu’un commentateur fait une observation sur Beth Harmon, un personnage entièrement fictif joué par Anya Taylor-Joy. « La seule chose inhabituelle chez elle, vraiment, c’est son sexe. Et même cela n’est pas unique en Russie. Il y a Nona Gaprindashvili, mais elle est championne du monde féminine et n’a jamais affronté d’hommes ».

Selon THR, le procès note que cette affirmation sur la carrière de Gaprindashvili dans laquelle « il n’a jamais affronté d’hommes » est fausse, « ainsi que d’un sexiste dégoûtant et désobligeant ». La championne d’échecs rappelle qu’en 1968 elle a dû affronter au moins 59 hommes, dont 10 avec le titre de « Grand maître ».

Le procès note que Netflix a effrontément et délibérément menti sur les réalisations de Gaprindashvili avec « le but bon marché et cynique de » exalter le drame « en faisant apparaître que son héroïne de fiction a réussi à réaliser ce qu’aucune autre femme n’a fait ». , y compris la plaignante champion.

Il a également été signalé comme une autre désinformation en déclarant que Gaprindashvili est russe, lorsqu’elle vient de Géorgie, un pays situé sur la côte orientale de la mer Noire, qui selon le procès, sa population a subi la domination de la gouvernement russe lorsqu’ils faisaient partie de l’Union soviétique.

Un porte-parole de Netflix a répondu que le service de streaming reconnaissait un grand respect pour la carrière de Nona Gaprindashvili aux échecs, mais ils considèrent que cette accusation n’a aucun fondement, ils défendront donc leur cas devant les tribunaux. Actuellement, « The Queen’s Gambit » est l’une des productions préférées de la prochaine édition des Emmy, qui a offert une nomination à Anya Taylor-Joy pour sa performance.