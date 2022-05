Netflix pourrait introduire des publicités dès cette année

Ce n’est un secret pour personne que Netflix a joué avec l’idée d’offrir des abonnements qui coûtent moins cher et contiennent de la publicité, mais selon le New York Times, les employés ont été informés que le niveau le moins cher pour les abonnés pourrait être en action dès les trois derniers mois de 2022.

Cela est dû en partie à la situation en Russie et en Ukraine, mais aussi potentiellement à cause du partage de compte et d’un certain nombre d’autres facteurs.