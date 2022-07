Netflix : Pipa est une histoire vraie ?

Netflix

Le film avec Luisana Lopilato a été présenté en première sur la plateforme de streaming ce mercredi. C’est la troisième histoire de la saga.

Ce mercredi est venu Netflix un nouveau film avec louisiane lopilato. Il s’agit de Tuyauune histoire mettant en vedette qui fait partie d’une trilogie composée de deux longs métrages sortis en 2018 et 2020 : Perte Oui L’intuition, respectivement. Avec cette nouvelle production, en principe, un point final est mis à une histoire qui a été distribuée exclusivement par la plate-forme leader de diffusion.

L’histoire de Tuyau nous ramène pleinement dans la vie de Manuela « Pipa » Pelari (Lopilato), une policière à la retraite qui vit désormais avec son fils à La Quebrada, dans le nord de l’Argentine. L’intrigue se déroule une décennie après les événements vus précédemment et cette fois c’est le meurtre d’une femme qui pousse Tuyau remettre en action, afin de trouver le vrai coupable.

le crime de Samantha Sosafemme qui paraît brûlée, fait Tuyau décide de quitter la tranquillité de sa vie et de se lancer à nouveau dans une enquête comme il le faisait lorsqu’il faisait partie de la police. La production a été entièrement tournée dans la province de Jujuy et a de nouveau été réalisée par Alexandre Montielchargé de porter les fils des deux histoires précédentes qui faisaient partie de cette trilogie.

+L’inspiration derrière Pipa

De nombreux cas de police représentés dans les séries et les films que nous voyons habituellement tirent leurs histoires d’événements réels. Quelle est la situation avec Tuyau? Si vous vous demandiez combien de vérité il y avait dans les faits, nous devons vous dire que ce nouveau film de Netflix Il n’est pas inspiré d’événements réels. Le film de Alexandre Montiel s’appuyait sur les travaux de Florence Etchevèsécrivain argentin qui a créé la saga les crimes du sud de quoi composent les livres La vierge dans tes yeux, La fille du champion Oui cornéequi étaient chacun la source de l’un des trois films différents de la trilogie.

+Luisana Lopilato est apparue dans Better Call Saul

L’une des plus grandes étapes de la carrière de louisiane lopilatosans aucun doute, sera celle qui a marqué de feu son année 2022. L’actrice qui est mariée à Michel Bulle pourrait être vu dans une petite scène dans le premier chapitre de la sixième saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul. On parle bien sûr de la séquence d’ouverture de la saison où l’on a vu une femme faire des corvées chez elle avec la télévision allumée en fond, juste avant Lalo Salamanque apparaître et mettre fin à sa vie et à celle de son fils. Qu’est-ce que le petit écran affiche en arrière-plan ? Rien de plus et rien de moins que la version argentine de Marié avec des enfantsune sitcom dont les protagonistes étaient Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío Lopilato et Luisana Lopilato.

