Netflix : Pinocchio de Guillermo del Toro a une date de sortie

Le nouveau film du cinéaste mexicain mettra en vedette des performances d’Ewan McGregor, Finn Wolfhard et Cate Blanchett. Passez en revue tout ce que vous devez savoir avant de le regarder!

©NetflixGuillermo del Toro réalise une nouvelle version de Pinocchio.

Après avoir été nominé pour un Oscar avec L’allée des âmes perduesoui, Guillermo del Toro continue de prouver que 2022 est l’une des meilleures années de sa carrière. Et c’est qu’en plus du succès de son film avec Bradley Cooper, maintenant il est prêt à entrer Netflix avec une histoire connue du public mais qui aura son cachet unique. Il s’agit de Pinocchiole long métrage qui vient d’annoncer son date de sortie. Découvrez ci-dessous!

Le cinéaste mexicain s’associe au géant du streaming pour lancer des projets prometteurs. C’est que le 25 octobre, le N rouge se lancera Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro. En ce sens, il deviendra l’esprit derrière une sombre collection d’histoires sinistres, idéale pour profiter d’Halloween. Pourtant, cette fiction fera office d’avant-première pour l’un des longs métrages les plus attendus de l’année.

Le conte classique de Carlo Collodi aura une nouvelle version du célèbre réalisateur oscarisé. De quoi s’agira-t-il ? Netflix assure :Guillermo del Toro réinvente l’histoire de la marionnette en bois qui prend vie comme par magie pour réparer le cœur d’un sculpteur sur bois en deuil nommé Geppetto.”. Ce n’est pas tout! L’intrigue fantastique sera représentée à partir de l’animation stop motionégalement avec l’adresse de Marc Gustafson.

Pour mener à bien les aventures et les méfaits de Pinocchio, qui cherche à trouver sa place dans le monde, un casting all-star sera réuni. Tandis que Grégory Mann jouera la marionnette, David Bradley sera Gepetto et Ewan McGregor sera chargé de personnifier le charismatique Pepe Cricket. Guillaume del Toro et Patrick Mc Hale a développé le scénario de ce film qui a publié son nouvel art principal et annoncé sa date de sortie.

+ Quand Pinocchio est-il diffusé sur Netflix ?

Pinocchio, la nouvelle version réalisée par Guillermo del Toro, arrivera très prochainement sur Netflix. sera le 9 décembre quand la plateforme de streaming reçoit le film tant attendu en stop motion. Dans ce sens, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, Christoph Waltz et Tilda Swinton Ils complèteront le casting avec leurs performances. Un incontournable avant fin 2022 !

