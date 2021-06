Netflix permet désormais aux utilisateurs d’Android de diffuser du contenu avant la fin du téléchargement

29 juin 2021 09:36:05 IST

Netflix a déployé une nouvelle fonctionnalité de téléchargement partiel pour les utilisateurs d’Android.

Vice-président de Netflix, Innovation produit, Keela Robison, annoncé lundi que les utilisateurs peuvent désormais regarder des émissions et des films « même s’il n’a pas terminé le téléchargement. Une fois que vous avez retrouvé une connexion suffisamment solide, vous pouvez choisir de terminer le téléchargement et de continuer à regarder – en évitant ces avis surprise que vous êtes parti au-delà de vos limites de données. »

La fonction de téléchargement partiel est désormais disponible sur les téléphones et tablettes Android. Netflix dit qu’il commencera à tester la fonctionnalité sur iOS dans les prochains mois.

Netflix a lancé la fonctionnalité de téléchargement pour la première fois en 2016. Deux ans plus tard, la fonctionnalité est devenue Téléchargements intelligents, qui garantit essentiellement que le prochain épisode que vous avez mis en téléchargement, est automatiquement introduit dans votre téléphone / onglet via le Wi-Fi, après la suppression du dernier épisode vu.

Plus tôt cette année, Netflix a également a annoncé les « Téléchargements pour vous » sur Android, qui télécharge automatiquement les émissions ou les films recommandés pour les utilisateurs en fonction de leur historique de visionnage.

Séparément, ce mois-ci, Netflix a également lancé son boutique en ligne appelée Netflix Shop, pour vendre des produits et marchandises façonnés à partir de ses spectacles. La boutique en ligne vendra des éditions exclusives et limitées de « vêtements et produits de style de vie de haute qualité soigneusement sélectionnés » liés à Netflixs montre régulièrement.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂