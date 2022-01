Netflix perd sa première confrontation avec le procès Queen’s Gambit

Netflix

pari de la reine, la populaire série Netflix avec Anya Taylor-Joy, a reçu une plainte d’un joueur d’échecs soviétique et la société n’a pas été en mesure de faire face à la première confrontation juridique. On vous raconte tout ce qui s’est passé : que se passe-t-il si la plateforme perd à nouveau ?

©NetflixAnya Taylor-Joy dans Queen’s Gambit

Le 23 octobre 2020 Netflixlancé, dans le monde entier, l’une des séries les plus célèbres de ces derniers temps : pari de la reine. Mettant en vedette Anya Taylor-Joy et avec une saison de seulement sept épisodes, la bande est devenue l’un des plus grands succès de la plateforme. L’histoire, basée sur un roman de Walter Tevis, a immédiatement traversé les frontières en raison de sa grande intrigue et, de plus, l’interprétation du protagoniste était également digne d’admiration.

En effet, grâce à pari de la reine Anya Taylor-Joy a atteint une renommée internationale et est maintenant considérée comme l’une des meilleures actrices de sa génération. De plus, la fureur générée par la série a atteint un tel point que tous les fans veulent voir une deuxième saison, mais Netflix toujours sans annoncer son renouvellement. De plus, il y a aussi le fait que désormais l’entreprise doit se concentrer sur d’autres problématiques liées à la fiction.

Il y a quelques mois, dans un communiqué de presse publié par date limite, la joueuse d’échecs soviétique Nona Gaprindasvili a annoncé qu’elle poursuivrait la plateforme de streaming pour la sortie de pari de la reine. Selon la lettre, La professionnelle accuse Netflix de diffamation et de sexisme contre son image de joueuse professionnelle. Apparemment, la colère qui a fini par être demandée est née d’une conversation dans la série dans laquelle ils détournent de sa carrière pour agrandir celle du protagoniste de la fiction.

« La seule chose inhabituelle à son sujet (Beth), en fait, est son sexe, et même cela n’est pas unique en Russie : il y a Nona Gaprindasvili, mais elle est championne du monde féminine et n’a jamais affronté d’hommes.», est la phrase exacte qui aurait conduit le professionnel des échecs à prendre cette décision. Et, avec ce procès, la joueuse cherche à recevoir un paiement de 5 millions de dollars qui, bien que ce ne soit pas un gros chiffre pour le service à la demande, cela affecte ses finances.

A tel point que Netflix n’a pas tardé à prendre des mesures en la matière et a demandé au tribunal de classer l’affaire. Cependant, tout a mal tourné puisque le juge fédéral chargé de l’affaire a nié le non-lieu de l’affaire et le procès est toujours en vigueur. De plus, le juge de district a rédigé une décision contre la plate-forme pour sexisme et inexactitude historique. « Netflix ne cite pas, et la Cour n’a pas connaissance, de cas excluant les plaintes en diffamation pour la représentation de personnes réelles dans des œuvres de fiction», commence l’écriture.

Puis il ajoute : « le fait que la série était une œuvre de fiction n’exonère pas Netflix de toute responsabilité pour diffamation si tous les éléments de diffamation sont présents”. Sans aucun doute, l’accusation a ses fondements solides et, apparemment, la société de Ted Sarandos a tout à perdre. Cependant, nous devons encore attendre pour voir ce que la justice décidera.

