Netflix perd des parts de marché et ce n’est pas pour Disney+ ou HBO Max

L’industrie du streaming se porte mieux que jamais car la concurrence est féroce entre les plus grands acteurs du divertissement. Netflix était le leader par excellence, mais dans le dernières années, il a vu comment ses concurrents gagnaient du terrain. Parrot Analytics a partagé comment la situation est actuellement et c’est plus qu’inquiétant pour l’entreprise du N : perdu des parts de marché et ce n’est pas à cause de Disney+ ou HBO Max. De quoi s’agit-il?

« Netflix perd des parts de demande aux Etats-Unis et dans le monde », est le titre que le consultant a évoqué dans son analyse. Cela signifie que la part qu’elle avait du nombre total de clients diminuait au fil du temps.. Alors que le nombre d’abonnés augmentait, la concurrence et les utilisateurs étaient également divisés entre différentes options.

Analyse de perroquet



Le contexte a conduit Netflix à enregistrer ses pires personnages historiques: sa part de marché est tombée à 48,3% à l’échelle mondiale et à 46% aux États-Unis au deuxième trimestre 2021. En contrepartie, Disney+ a progressé avec sa part mondiale de 6,0% à 7,3% ces derniers mois portés par les sorties de Marvel.

Cependant, il existe un autre service qui prend la plupart des abonnés derrière Netflix : Amazon Prime Vidéo. Autour de la planète est de 12,7%, tandis qu’aux États-Unis, il diminue à 9,3%. Une longue liste de flux sont regroupés en « autres » par Parrot Analytics et suivez-le Disney+, Hulu, Apple TV+, HBO Max Oui primordial +.

Pourquoi Netflix a-t-il perdu des parts de marché ces dernières années ?

Bien que Netflix continue d’être l’entreprise avec le plus d’abonnés avec 212,5 millions, son pourcentage par rapport au total diminue principalement depuis 2019, date à laquelle Disney + et Apple TV + arrivent sur le marché. Cette situation s’ajoutait à la retards causés par la pandémie de coronavirus, a endommagé le contenu de la plate-forme et laissé d’autres émerger comme une forte concurrence.