Netflix perd des abonnés : quelles sont ses grandes compétences

Une nouvelle qui en a surpris plus d’un est l’énorme baisse du nombre d’abonnés à Netflix. La société a indiqué qu’elle avait perdu le nombre de 200 000 utilisateurs de sa plate-forme, un chiffre qui ne ferait qu’augmenter avec le temps, estimant qu’elle pourrait perdre jusqu’à 2 millions d’abonnés jusqu’au milieu de cette 2022.

Malgré sa forte ascension pendant la pandémie en 2020, avec des millions de personnes rejoignant ses services pour pouvoir regarder des séries et des films depuis chez eux, Netflix s’est vu dans une stagnation plus tôt cette année, en plus d’augmenter de plus en plus le prix de son service. plus, faisant que beaucoup de gens préfèrent opter pour une autre plateforme de streaming.

Actuellement, il existe un grand nombre de services tels que Disney+, Première vidéo, hbo max, Hulu, StarPlus Oui Paramount+qui concurrencent directement Netflix, qui continue de dominer la tendance du streaming depuis le début de l’année 2010, mais perd progressivement du terrain au fil des années.

Ce sont les services de streaming qui gagnent un grand nombre d’abonnés ces derniers temps :

Disney+







Sorti en 2020, le service Disney+ a apporté avec lui un grand nombre de films et de séries à la portée du plus grand nombre, ayant des classiques de Pixar, des films d’animation Disney d’antan comme »Blanche Neige » ou »Cendrillon ». Depuis sa première au Mexique, beaucoup ont rejoint ce service de streaming, puisque Disney possède de grandes propriétés dans le monde du divertissement comme Marvel.

Actuellement, Disney + a lancé de grandes mini-séries du Univers cinématographique Marvel comme »WandaVision », »Loki », »Falcon and the Winter Soldier » et plus récemment »Moon Knight », qui à eux seuls, ont déjà fait préférer ce service à tous les fans de Marvel Contrairement à d’autres comme Netflix, qui, bien qu’il ait déjà eu des films de super-héros, la première de Disney + a apporté tout ce contenu sur sa nouvelle plateforme.

De plus, Disney Plus a eu des premières exclusives telles que les films d’animation « Encanto » et « Red » qui ont été un grand succès sur la plateforme, avec des milliers de fans de Disney et Pixar rejoignant le service pour ne pouvoir regarder que ces bandes.

hbo max







La plateforme Warner Brothers a connu un grand émoi ces dernières années, puisque loin d’y ajouter récemment le film acclamé »homme chauve-souris », qui a enregistré des millions de vues sur la plateforme le premier jour, a eu des succès auprès des téléspectateurs tels que la série mettant en vedette Zendaya » Euphoria », qui a eu des cotes élevées lors de la première de sa deuxième saison, et qui est devenue un phénomène dans le monde d’internet.

HBO Max a augmenté sa préférence dans le public pour sa présentation de grandes productions de DC Comics, avec des fans louant le service de streaming pour voir en exclusivité le film » Zack Snyder’s Justice League », ou la série de » Superman et Lois » , et aussi la production DC avec le meilleur score ces derniers temps »Peacemaker », une série mettant en vedette John Cena et créée par James Gunn.

Loin des DC ou des séries modernes, HBO Max a aussi dans son catalogue de grands films au sein du label Warner Bros., comme les oscarisés de »Dune » ou »King Richard » jusqu’aux classiques du cinéma comme la trilogie de » »Le Parrain », »Jurassic Park » ou »Cinema Paradiso ».

Première vidéo







amazone a fait un effort pour avoir un large catalogue au sein de son service de streaming. Prime Video a de grandes séries exclusives comme le célèbre »Les garçons », qui a donné naissance à un autre type de contenu plus axé sur un public adulte comme la série animée » Invincible ». De même pour cette année, Amazon Studios prépare la série »Le Seigneur des Anneaux : Anneaux de Pouvoir », une série préquelle qui ramènera le monde du Seigneur des Anneaux sur le petit écran.

Le service a dans son catalogue des séries classiques et modernes telles que »Dr. House », »Fear the Walking Dead », »The Good Doctor » ou »The Office ». Dans les films, on peut trouver de grands films considérés comme cultes par les cinéphiles, tels que »American Psycho », »Fight Club » ou »Forrest Gump ». Même si vous ne voulez pas manquer le gagnant du meilleur film, sur Prime Video, vous pouvez regarder entièrement »CODA », étant la seule plate-forme où vous pouvez voir la bande au Mexique.

L’un des avantages de Prime Video est qu’il est inclus dans le service de Amazon Primeoù avec seulement 99 pesos par mois, vous pouvez profiter de la livraison gratuite sur la page Amazon, la plateforme Prime Video, Amazon Music, avec un large catalogue de musique sur son service, et Amazon Prime Gaming, qui vous offre des récompenses à partir de différents jeux comme »League of Legends », »Fortnite » et »Roblox ».