Netflix partage la bande-annonce officielle de la série tant attendue: «  Sweet Tooth  »

GUBI chaise BEETLE DINING CHAIR base en hêtre noir (Sweet pink - Polypropylène et bois)

Avec l'introduction de la chaise Beetle Gubi non-tapissée, la collection a fleuri dans une série de chaise avec des possibilités illimitées. La Beetle Chair n'est plus seulement une chaise rembourrée mais également disponible avec une coque en polypropylène, lui conférant une expression plus légère et une durabilité remarquable à un prix inférieur. La texture mate subtile de la chaise offre une tactilité douce où son confort d'assise exceptionnel est obtenu. Grâce au large éventail d'options de couleur et de base, la Beetle non rembourrée est la solution idéale pour les espaces formels et informels. Mélanger et assortir entre les sept couleurs harmonieuses pour créer une expression personnelle. L'inspiration de la chaise Beetle a été trouvée dans le monde des insectes comme GamFratesi a regardé de près l'anatomie, l'esthétique et le mouvement d'un scarabée. Le design de la chaise réinterprète les éléments caractéristiques des sections des scarabées: forme, coquilles, sutures, extérieur rigide et intérieur mou. Patins en plastique inclus, patins en feutre disponibles sur demande. Dimension PxLxH 55x52x87 cm. Assis Hauteur non rembourrés: 43 cm. Livraison en 5/6 semaines.