Netflix parie sur l’horreur avec « Brand New Cherry Flavor »

Netflix a dévoilé le premier aperçu de la mini-série « Brand New Cherry Flavour », une production qui promet d’emmener les téléspectateurs dans un voyage plein de magie noire inspiré du roman du même nom écrit par Todd Grimson sur un jeune cinéaste en herbe à Los Angeles 1990, qui se lance dans un voyage de vengeance surnaturelle dont il perd le contrôle.

La mini-série présente la performance stellaire de Rosa Salazar (Alita: Battle Angel) ainsi que la participation spéciale de Catherine Keener (Being John Malkovich) et Mark Acheson, avec Nick Antosca et Lenore Zion comme créateurs.

Acheson incarne un important producteur hollywoodien qui établit une relation prédatrice avec le personnage de Rosa Salazar, qui signera un dangereux accord surnaturel afin de se venger sous le slogan « tout ce que je voulais, c’était faire un film », avec l’avance des inondations l’écran avec d’étranges séquences surréalistes a émergé du plus sombre des cauchemars.

Au cas où l’esthétique visuelle des spectres à l’écran serait familière, il faut noter le parcours télévisuel de Nick Antosca, qui a été très acclamé pour une autre de ses créations sur SYFY Channel : la série d’anthologies d’horreur « Channel Zero ». quatre saisons.

Les productions dans lesquelles Hollywood prend le temps de s’analyser fascinent à la fois le spectateur moyen et les critiques spécialisés, et « Brand New Cherry Flavour » porte sans aucun doute dans sa première bande-annonce une similitude avec l’atmosphère générée par des films tels que « Mulholland Drive ». par David Lynch. Les fans d’intrigue et d’horreur peuvent s’attendre à sa première sur Netflix le 13 août.