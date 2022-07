Netflix : Où a été tournée la série Alba ?

in

La série avec Elena Rivera adapte le roman turc intitulé Quelle est la faute de Fatmagül ? Découvrez comment elle est devenue la série espagnole tendance sur la plateforme de streaming.

©IMDBAlba, la série espagnole qui triomphe aujourd’hui sur Netflix.

Chaque semaine, une nouvelle production parvient à attirer l’attention des abonnés de Netflix. Cette semaine, le tour était Lever du soleilla mini-série espagnole avec Elena Rivera, Eric Masip et Alvaro Rico, présenté comme un drame aussi émouvant que cru. Bien que le piège soit suffisamment accrocheur pour rester parmi les tendances depuis son arrivée sur la plateforme, la vérité est qu’une bonne partie du public se demande où ont été enregistrées les scènes qui composent cette fiction saisissante.

Après avoir traversé Atresplayer Premium et Antena 3, la série initialement créée en mars 2021 est arrivée sur Netflix pour faire son chemin parmi les utilisateurs en Espagne et en Amérique latine. Avec 13 épisodes d’une durée d’environ 50 minutes, l’histoire créée par Carlos Martín et Ignasi Rubio a été lancée comme une nouvelle adaptation de Fatmagül’ün Suçu Ne?le feuilleton turc connu en espagnol sous le titre de Quelle est la faute de Fatmagül ?

Lever du soleil tire son nom de celui de son protagoniste : Alba Llorens. Il s’agit d’une jeune femme qui un soir fait partie d’une fête mais le lendemain elle découvre que tout était beaucoup plus sombre qu’elle ne s’en souvient. C’est que, bien qu’elle ne soit pas très claire sur ce qui s’est réellement passé, elle se réveille sur une plage avec des signes d’avoir été violée. Le conflit apparaît lorsqu’elle comprend que les agresseurs ne sont rien d’autre que les grands amis de son petit ami.

Au-delà de l’histoire elle-même et des personnages captivants, il est indéniable qu’une grande partie du protagonisme est prise par les lieux dans lesquels les différents chapitres ont été tournés. Où sont exactement ces plages ? À quelle zone correspondent réellement les villes qui apparaissent à Alba ? A-t-il été tourné en Espagne ? Ce ne sont là que quelques-unes des questions qui ont fait attendre les fans pour une réponse. Et nous l’avons ici!

Ce qui est certain, c’est que Lever du soleil a été abattu dans le Communauté valencienne, montrant des paysages situés à l’est de la péninsule ibérique. A cette occasion, la production Boomerang TV et Atresmedia Televisión a opté pour Altéamunicipalité de la province de Alicante qui se situe dans la région de la Marina Baja. En ce sens, des lieux tels que la capitale Villajoyosa, la municipalité de Finestrat, la plage de Bol Nou et le parc naturel de la Serra Gelada ont été choisis pour la série qui triomphe sur Netflix.

