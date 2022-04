Netflix : nouveaux retraits de séries et de films pour le reste d’avril 2022

Netflix

La plateforme Netflix est au milieu du quatrième mois de l’année, mais on sait déjà quels contenus ne seront plus disponibles. Consultez la liste suivante!

Netflix Il s’impose comme le service de streaming le plus important de la planète avec plus de 220 millions d’abonnés et a différentes stratégies pour maintenir cet exploit. L’une d’elles, bien sûr, consiste à lancer une grande quantité de contenus, mais les plus pénibles pour les utilisateurs sont les annulations de titres qui ne répondent pas aux attentes et les retraits qui vont se poursuivre.

Au cours de ce mois, les téléspectateurs ont déjà fait leurs adieux aux productions Dreamworks, parmi lesquelles Shrek, Megamind, Neighbour Invaders, Kung Fu Panda, Madagascar, Comment dresser son dragon Oui Bee movie, entre autres. L’exode des séries et des films se poursuivra au sein de la plateforme et nous vous dirons ici ce qu’ils sont. C’est ce qui sera retiré dans le reste du mois d’avril 2022 !

+Nouveaux retraits de Netflix dans le reste du mois d’avril 2022

22 AVRIL

– Le piège inattendu

23 AVRIL

-Pablo

24 AVRIL

-Street Fighter II: V

25 AVRIL

– Cher Zindagi

28 AVRIL

-Fille qui saute

-Qu’est-il arrivé dans le monde?

– Président

– Beynelmilel

-Bir Baba Hindou

– Cinar Agaci

-Eksi Elmalar

– Gorumce

– Istanbul Kirmizissi

– Neseli Hayat

– Kucuk Esnaf

– Organiser Isler

29 AVRIL

– L’amour est la guerre

-Tjovitjo

30 AVRIL

– Ange Démon

– KO 3an Guo

– Retour KO

– KO One Re-act

-Les étrangers

– Pays des zombies

