Netflix nous montre la bande-annonce amusante de The Last Mercenary

La nouvelle bande-annonce de The Last Mercenary, nous montre le côté le plus comique et hooligan de Jean-Claude Van Damme.

Après nous avoir surpris sur Amazon Prime Video avec la série d’auto-parodies Jean-Claude Van Johnson, le célèbre acteur belge n’abandonne pas la comédie. Arts martiaux, poursuites, danse et fausses moustaches. Tout cela nous attend dans le bande-annonce du dernier mercenaire.

C’est un fait que le mythique Jean-Claude Van Damme n’est plus sur la crête de la vague du Star System d’Hollywood. Mais cela n’a pas empêché Netflix de préparer une collaboration avec Muscles of Brussels. À la suite de cela, un long métrage d’action avec des touches de comédie a été créé, adapté à l’artiste.

Dans Le dernier mercenaire, le célèbre acteur incarne un mystérieux agent secret qui a été dénoncé par son gouvernement et se cache donc. Le problème est que lorsque votre fils est piégé par une organisation terroriste internationale, il n’a pas d’autre choix que de revenir en arrière pour régler le problème.

Cette production française dirigée par David Charhon, vise à reprendre la tradition des films d’action des années 80 et 90, et à plonger dans la vision comique de l’artiste belge. En effet, Van Damme lui-même reconnaît avoir toujours été fan de Jean-Paul Belmondo, et espère reprendre le flambeau de la comédie d’action à sa manière.

Le casting est complété par d’autres comédiens comme Alban Ivanov, Assa Sylla, Samir Decazza, Patrick Timsit, Eric Judos, Valérie Kaprisky ou Miou-Miou.

La première de The Last Mercenary est prévue pour le 30 juillet sur Netflix. Nous verrons ensuite si c’est un film qui en vaut la peine.

Allons-y !