Netflix ne s’arrête pas : combien de saisons aura Cobra Kai ?

La quatrième saison de Cobra Kai est l’un des contenus les plus consultés dans Netflix et a surpris les fans de la série. Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, joués par Ralph Macchio et William Zabka, font équipe pour enseigner le karaté à la jeune génération et affrontent John Kreese (Martin Kove) et ses cobras qui se préparent pour le tournoi All Valley.

Le nouveau lot d’épisodes a une surprise : le retour de Terry Silver (Thomas Ian Griffith), un méchant du passé qui était autrefois le sensei de Daniel dans Cobra Kai et cela l’a terrorisé pendant des mois, comme il l’admet lui-même dans de nouveaux épisodes de la série. La vérité est que cette série est un succès et que la cinquième saison a déjà été tournée, ce qui, apparemment, pourrait sortir sur les écrans au milieu de l’année.

Combien de saisons aura Cobra Kai ?

Josh héraut, l’un des cerveaux derrière l’émission populaire, a déclaré qu’ils avaient des idées claires sur l’endroit où prendre l’histoire et le nombre de saisons nécessaires au développement de ces intrigues. Ils travaillent actuellement sur un sixième lot d’épisodes de Cobra Kai, même s’il n’y a pas de feu vert de Netflix pour ce chapitre du programme. Beaucoup d’eau a coulé sous la rivière depuis le premier versement.

« Nous revenons toujours à notre plan d’origine les yeux grands ouverts car il y a tellement de nouvelles intrigues, de nouveaux personnages et d’interactions que vous voyez pendant la production qui vous font penser » oh wow, ces deux personnes ont quelque chose d’intéressant ensemble « . Vous voulez vous pencher davantage sur cela. Cela a parfois changé, mais pas non plus. Nous avons encore un plan directeur. Nous continuons à écrire au-delà de la saison 5. Mais c’était amusant d’amener ces nouveaux personnages et histoires et de les laisser parfois nous montrer la voie. « dit le Messager.

La quatrième saison s’est terminée par un « suspense » important. Sans en dévoiler grand-chose, on peut dire que Johnny a une mission devant lui tandis que Daniel s’apprête à continuer d’enseigner le karaté que son professeur Miyagi lui a laissé en héritage, cette fois, avec un autre personnage du passé lui donnant un coup de main. Et Kreese ? Vous êtes probablement désolé de demander de l’aide à Terry Silver, même si son dojo est le plus performant de la Vallée. Netflix vous avez raison:Cobra Kai est plus vivant que jamais et il y aura plus de saisons !

