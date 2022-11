Netflix n’a pas survécu et Stranger Things a perdu : Prime Video a la série la plus chère de l’histoire du streaming

diffusion

choses étranges C’est l’une des séries les plus chères de Netflix, mais Prime Video l’a dépassée avec une autre production. la connaître.

choses étranges C’est l’une des séries les plus acclamées par le public, mais pas seulement sur Netflix, mais dans le monde entier. En effet, la série a captivé des milliers de personnes à travers le monde qui ont été ravies de son intrigue puissante et engageante. Créée par les frères Duffer, cette fiction ne cesse de croître et atteint un tel point qu’elle est l’une des productions les plus regardées de l’histoire du géant du streaming.

Que oui, bien que choses étranges toujours pas réussi à battre le record Le jeu du calmarOui, cela vaut la peine de miser à nouveau sur elle au point qu’elle aura une cinquième saison. Ceci, bien sûr, impliquera une fois de plus un budget onéreux pour Netflix. Eh bien, la fiction en plus d’être l’une des préférées des téléspectateurs est l’une des plus chères de l’entreprise. En fait, sa dernière édition a été l’une des plus chères de toutes celles qui ont été réalisées jusqu’à présent.

Selon divers rapports, la quatrième saison de choses étranges il valait un total de 30 millions de dollars par épisode. Autrement dit, cela fait un total de 270 millions de dollars sur l’ensemble de l’édition. Même ainsi, il convient de noter qu’au-delà de l’argent excessif que l’entreprise a payé pour cette fiction, il y en a qui sont beaucoup plus chères. De plus, la bande la plus chère de l’histoire du streaming fait partie du catalogue Prime Video.

La série la plus chère de l’histoire du streaming, du moins jusqu’à présent, est Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. La préquelle des films de Peter Jackson a coûté 58 millions de dollars par épisode, prenant ainsi un budget total de 465 millions de dollars. Et avec cela, non seulement il dépasse choses étrangesmais aussi aux films originaux, qui avaient un coût total de 281 millions de dollars.

Pour autant, il faut rappeler qu’au-delà de l’énorme investissement, Prime Video a encore une fois misé sur Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. En effet, la série aura une deuxième saison, qui n’a toujours pas de date de sortie, mais on estime qu’elle arrivera en 2023. Cependant, il n’y a toujours rien de confirmé car la fiction est en plein processus de production.

