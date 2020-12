Netflix montre une nouvelle bande-annonce pour la troisième saison de Cobra Kai

Daniel LaRusso et Johnny Lawrence unissent enfin leurs forces dans la troisième saison de Cobra Kai. Sans pitié.

Après la fin de la tranche précédente, beaucoup d’entre nous ont un désir fou que le troisième saison de Cobra Kai. On ne sait toujours pas à quoi s’attendre d’elle mais d’après ce qu’on peut voir dans sa nouvelle bande-annonce, on va avoir beaucoup d’émotions fortes. Il semble même que le passé de Daniel et celui de Johnny reprennent de l’importance. Aurons-nous à nouveau Elisabeth Shue?

Il semble que Netflix ait eu raison de saisir les droits de la série suite à Karate Kid. Ce n’est pas pour rien qu’il est devenu l’un des plus regardés sur la plate-forme de streaming, sa poursuite est donc l’une des plus attendues par les fans. Et comment pourrait-il être moins, cela arrivera chargé d’arts martiaux et de beaucoup de drame.

Pour l’instant et comme on pouvait déjà le deviner au cours des deux saisons précédentes, il semble que les deux ennemis fidèles vont enfin se racheter et s’unir contre John Kreese. Bien que Johnny n’oublie pas son élève Miguel, qui est confiné dans un fauteuil roulant après les événements du dernier épisode. Sans oublier que son fils Robby va passer un moment difficile en prison. Que pourrais-tu vouloir de plus?

Eh bien, dans ce cas, la rencontre avec les visages les plus connus de la saga. Le passé de Daniel le piège avec le retour de Kumiko et Chozen, tout droit sorti de Karate Kid 2. Le méchant veut-il une vengeance logique? En saurons-nous plus sur l’histoire de Lord Miyagi? De nombreuses questions non résolues.

Heureusement, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour les résoudre, car en janvier 2021, le Cobra Kai Saison 3 sur Netflix.

Allons-y!