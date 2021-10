Netflix montre le dernier projet de Dark Maul : l’apprenti maker Shawn Bu – avec Julien Bam

Le jeune réalisateur allemand Shawn bu a réalisé ce dont rêvent de nombreux cinéastes : héberger sa première production chez le géant du streaming Netflix ! Ses débuts en tant que cinéaste devraient être un Film de fans de Star Wars qui a attiré beaucoup d’attention et a même appelé Hollywood sur la scène : nous parlons de Dark Maul : Apprenti à partir de 2016.

Le travail très acclamé et célébré sur la saga « Star Wars » a été créé dans le cadre de sa thèse sur la conception de la communication à l’Université des sciences appliquées d’Aix-la-Chapelle et après quelques jours seulement, il a reçu plus de six millions de vues sur YouTube, le clip totalisant environ 30 millions de visites. Le réalisateur, le scénariste, le caméraman et le producteur ne font qu’un, selon ses propres déclarations, recevant même des demandes de renseignements d’Hollywood.

Maintenant, Shawn Bu a un premier vrai cinq ans plus tard Série tournée pour Netflix. Le titre est « La vie est un bug« Et avance le frère de Shawn Bus, le La star de YouTube Julien Bam au centre de la parcelle. La comédie au rythme rapide est sur le service de streaming depuis le 21 octobre. Le film a été tourné… encore une fois au FH Aix-la-Chapelle, bien sûr, où d’autre ?!

Nouvelle série Netflix Life’s a Glitch avec la star de YouTube Julien Bam

De quoi parle « Life’s a Glitch » ? L’accent est mis sur Julien Bam, qui a réalisé tout ce dont un influenceur en Allemagne peut rêver : de la richesse, des millions de followers et des tonnes de récompenses ! Mais après un mystérieux accident de voiture avec son pote Joon, les deux sont glissés dans une autre dimension. Ici Julien se réveille dans son cauchemar devenu réalité, dans lequel il n’est plus un influenceur à succès, mais… un personne ! La mission : retourner dans l’ancien monde.

« Pour nous, c’est juste incroyable que la série sorte demain. Nous travaillons sur ce projet depuis deux ans et avons commencé le tournage il y a un an. C’était une aventure incroyable », précise Shawn Bu, qui a fondé le studio de production Raw Mind Pictures, qui est à l’origine de la série Netflix, avec son frère Julien Bam.

Volonté « Darth Maul : Apprenti – Un Fan-Film de Star Wars » je n’aurais pas encore dû voir, vous pouvez le rattraper ici :