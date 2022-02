Netflix montre la première bande-annonce de Claw avec Adam Sandler

la plateforme de streaming Netflix a révélé la première bande-annonce de son prochain drame sportif mettant en vedette Adam Sandlerqui s’accompagnera de la première participation par intérim de Juancho Hernangomez. »bousculer »ou »Griffe » comme il sera connu en espagnol, sera produit par James Lebron et sortira le 10 juin sur la plateforme.

L’histoire se concentre sur Sandler, qui jouera un entraîneur de basket professionnel raté, lorsqu’il trouve soudain dans les rues d’Espagne un joueur avec beaucoup de talent, qu’il décide d’entraîner et de prouver qu’il a le talent pour jouer dans les matchs de basket de la NBA. .

La bande-annonce nous montre une performance mature d’Adam Sandler, contrairement à la façon dont nous le voyons dans la plupart de ses comédies, il aura donc une interprétation plus profonde comme celle que nous avons vue dans »Diamants bruts ». Donnant un discours de motivation sur ce que c’est que d’être un joueur de basket-ball, le personnage de Sandler explique au personnage de Hernangómez qu’il faut être obsédé par le basket-ball et qu’il ne suffit pas d’être bon au jeu.

»Griffe » fait partie de la dernière collaboration de Sandler avec Netflix, qui a révélé un certain nombre de titres avec lesquels l’acteur a été impliqué. Début 2020, les deux parties ont convenu d’un contrat dans lequel l’acteur produirait quatre productions pour la plateforme de streaming, à commencer par son spécial comédie en 2018. »Adam Sandler : 100% frais »en continuant avec les bandes les plus récentes » L’Halloween de mon mari », » Mystère à bord »et maintenant avec »Griffe ». De plus, Netflix a confirmé qu’il sortira » Mystère à bord 2 » et »Astronaute »un film dramatique de science-fiction qui sortira dans les prochaines années.

Aux côtés de Sandler et Hernangómez, » Claw » sera la vedette du nominé aux Oscars Queen Latifah, Ben Foster, Kenny Smith, Ainhoa ​​​​Pillet, Raul Castillo, Jordan Elizabeth Hull, Maria Botto, Heidi Gardner et le lauréat de l’Oscar Robert Duvall.

»Griffe » Il est dirigé par Jérémie Zagar basé sur un scénario de Taylor Materne et Will Entraves. Fetters a déjà été nominé pour un Oscar pour avoir co-écrit le scénario de »Une étoile est née » 2018. Materne a une expérience d’écriture dans le monde du basket-ball, écrivant pour des jeux vidéo comme NBA 2K19 et NBA 2K20.