Netflix montre la bande-annonce de son nouveau film d’horreur Choose or Die

Netflix vient de publier une nouvelle bande-annonce pour son prochain film d’horreur, »Choisir ou mourir », qui pour beaucoup rappellera la série à suspense à succès » The Squid Game », car il s’agit d’un jeu maudit auquel les personnes qui y jouent doivent décider de certaines options ou bien elles devront mourir.

La bande-annonce »Choose or Die » présente les personnages d’Isaac et Kayla, interprétés par ESA Mariposa et Iola Evans respectivement, qu’ils trouvent un jeu vidéo rétro appelé Curs>r, qui promet de les récompenser avec le prix de 125 000 dollars s’ils parviennent à le terminer. Se trouvant à court d’argent, Isaac et Kayla décident d’essayer de terminer le jeu, cependant, ils se rendent vite compte que les décisions les obligent à prendre des mesures qui pourraient leur être fatales.

Bien que l’on ne sache rien de plus que ce qui est montré dans la bande-annonce de l’intrigue du thriller Netflix, il a été confirmé que Robert Englundconnu pour son rôle du terrifiant Freddie Krueger dans le film »A Nightmare on Elm Street », jouera dans la série en tant que lui-même.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Ryan Reynolds réalise un record sur Netflix avec The Adam Project







»Choose or Die » est réalisé par Toby Meakins et basé sur une histoire de Simon Allen, Matthew James Wilkinson et Toby Meakins. Avec ce nouvel aperçu, beaucoup se sont souvenus de la série originale Netflix 2020, »Alice au pays des frontières » qui a une histoire similaire à son intrigue.

Basé sur le manga du même nom de Haro Aso, »Alice in Borderland » suit l’histoire de Ryōhei Arisu (Kento Yamazaki) et Yuzuha Usagi (Tao Tsuchiya) piégés dans un Tokyo abandonné. Pour s’échapper de la zone, la paire doit participer à des jeux dangereux pour survivre. Après avoir reçu des critiques positives de la part des critiques et des membres du public, » Alice in Borderland » a été renouvelée pour la saison 2, qui devrait sortir sur Netflix en décembre 2022.

De plus, le compte NetflixGeeked lui-même a comparé »Choose Or Die » avec la série à succès »The Squid Game », car, comme dans le film, il s’agit de personnes choisissant de risquer leur vie dans un jeu dangereux dans afin de gagner une grosse somme d’argent.

Ça pourrait aussi vous intéresser : Bande-annonce de Top Gun : Maverick Tom Cruise retourne dans le ciel

« The Squid Game » a déjà confirmé un renouvellement pour sa deuxième saison, et selon le créateur, Hwang Dong-hyuk, nous n’avons pas tout vu de l’univers des jeux de tueur, car il reste encore de nombreuses surprises inattendues.

Préparez-vous à être terrifié avec »Choose Or Die » qui sortira le 15 avril en exclusivité sur la plateforme Netflix.